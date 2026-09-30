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Стоимость бензина снизилась в 24 регионах России

Стоимость бензина снизилась в 24 регионах России - 30.09.2026, ПРАЙМ

Стоимость бензина снизилась в 24 регионах России

Стоимость бензина на неделе с 22 по 28 сентября снизилась в 24 регионах России, сильнее всего в Крыму, следует из расчетов РИА Новости на основе данных... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:20+0300

2026-09-30T19:20+0300

2026-09-30T19:30+0300

россия

крым

рязанская область

дагестан

александр новак

росстат

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина на неделе с 22 по 28 сентября снизилась в 24 регионах России, сильнее всего в Крыму, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Так, за неделю автомобильный бензин в Крыму стал дешевле на 4,09%. Более чем на 2% стоимость топлива уменьшилась в Рязанской области. Снижение цен на бензин более чем на 1% было отмечено в пяти регионах: Дагестане, Тыве, Чувашии, а также Тверской и Тамбовкой областях. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 17 регионах. Так, в Саратовской, Архангельской и Ростовской областях бензин подешевел более чем на 0,5%. В Марий-Эл, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Мордовии, Москве, Краснодарском и Алтайском краях, а также Томской, Тюменской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Самарской областях темпы снижения цен были меньше этого уровня. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В конце июля вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что российский топливный рынок начал стабилизироваться: на заправках снимают ограничения на отпуск топлива, очереди стали сокращаться. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

крым

рязанская область

дагестан

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россия, крым, рязанская область, дагестан, александр новак, росстат