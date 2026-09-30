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Суд США рассмотрит иски против тарифов Трампа - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Суд США рассмотрит иски против тарифов Трампа
Суд США рассмотрит иски против тарифов Трампа - 30.09.2026, ПРАЙМ
Суд США рассмотрит иски против тарифов Трампа
В среду Суд по международной торговле США рассматривает иск против тарифов президента Дональда Трампа на товары от 60 торговых партнеров, которых он обвиняет в... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T18:26+0300
2026-09-30T18:50+0300
мировая экономика
сша
нью-йорк
дональд трамп
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барак обама
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В среду Суд по международной торговле США рассматривает иск против тарифов президента Дональда Трампа на товары от 60 торговых партнеров, которых он обвиняет в неспособности предотвратить импорт товаров, произведенных принудительным трудом, пишет Reuters. Истцы — четыре малых бизнеса и 25 штатов во главе с демократами — утверждают, что тарифы значительно превышают полномочия президента.Адвокат Пратик Шах, представляющий два малых предприятия, заявил суду, что администрация злоупотребила законом, который дает лишь "тщательно ограниченные" тарифные полномочия. По его словам, в спешке с введением новых пошлин Трамп пропустил юридические требования по обоснованию тарифов для каждой конкретной страны. "Если вы собираетесь делать это с бешеной скоростью и пытаться охватить весь земной шар, вам все равно нужно соответствовать установленным законом требованиям", — сказал Шах.Коллегия из трех судей, назначенная президентами Трампом, Бараком Обамой и Джо Байденом, слушает аргументы. Ожидается письменное решение после слушания.Трамп сделал тарифы центральным столпом внешней политики, используя их как рычаг давления. Однако 20 февраля Верховный суд отклонил большинство его самых масштабных тарифов, установив, что президент не может использовать Чрезвычайные экономические полномочия для одностороннего введения пошлин на всех торговых партнеров. Трамп ответил временным 10% глобальным тарифом по другому закону. Когда срок истек, он воспользовался иным правом, чтобы ввести тарифы на товары, произведенные принудительным трудом — от 10% до 12,5%, охватывающие более 99% импортируемых в США товаров.Три иска, объединенные в Суде по международной торговле в Нью-Йорке, утверждают, что новые тарифы требуют юридически обоснованных выводов о недобросовестных торговых практиках, специфичных для каждой страны. Вместо реального расследования принудительного труда Трамп просто использует его как предлог для возрождения претензий на неограниченное глобальное тарифное право, которое суды США неоднократно отвергали. Администрация Трампа в судебных документах заявляет, что проводила реальные расследования и пришла к выводу, что тарифы были оправданы для каждого из 60 торговых партнеров.
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мировая экономика, сша, нью-йорк, дональд трамп, reuters, верховный суд, барак обама, джо байден
Мировая экономика, США, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Reuters, Верховный суд, Барак Обама, Джо Байден
18:26 30.09.2026 (обновлено: 18:50 30.09.2026)
 
Суд США рассмотрит иски против тарифов Трампа

Reuters: 25 штатов США и четыре малых бизнеса оспаривают введенные Трампом тарифы

© Фото : Official White House/Molly RileyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© Фото : Official White House/Molly Riley
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. В среду Суд по международной торговле США рассматривает иск против тарифов президента Дональда Трампа на товары от 60 торговых партнеров, которых он обвиняет в неспособности предотвратить импорт товаров, произведенных принудительным трудом, пишет Reuters. Истцы — четыре малых бизнеса и 25 штатов во главе с демократами — утверждают, что тарифы значительно превышают полномочия президента.
Адвокат Пратик Шах, представляющий два малых предприятия, заявил суду, что администрация злоупотребила законом, который дает лишь "тщательно ограниченные" тарифные полномочия. По его словам, в спешке с введением новых пошлин Трамп пропустил юридические требования по обоснованию тарифов для каждой конкретной страны.
"Если вы собираетесь делать это с бешеной скоростью и пытаться охватить весь земной шар, вам все равно нужно соответствовать установленным законом требованиям", — сказал Шах.
Коллегия из трех судей, назначенная президентами Трампом, Бараком Обамой и Джо Байденом, слушает аргументы. Ожидается письменное решение после слушания.
Трамп сделал тарифы центральным столпом внешней политики, используя их как рычаг давления. Однако 20 февраля Верховный суд отклонил большинство его самых масштабных тарифов, установив, что президент не может использовать Чрезвычайные экономические полномочия для одностороннего введения пошлин на всех торговых партнеров. Трамп ответил временным 10% глобальным тарифом по другому закону. Когда срок истек, он воспользовался иным правом, чтобы ввести тарифы на товары, произведенные принудительным трудом — от 10% до 12,5%, охватывающие более 99% импортируемых в США товаров.
Три иска, объединенные в Суде по международной торговле в Нью-Йорке, утверждают, что новые тарифы требуют юридически обоснованных выводов о недобросовестных торговых практиках, специфичных для каждой страны. Вместо реального расследования принудительного труда Трамп просто использует его как предлог для возрождения претензий на неограниченное глобальное тарифное право, которое суды США неоднократно отвергали. Администрация Трампа в судебных документах заявляет, что проводила реальные расследования и пришла к выводу, что тарифы были оправданы для каждого из 60 торговых партнеров.
 
Мировая экономикаСШАНью-ЙоркДональд ТрампReutersВерховный судБарак ОбамаДжо Байден
 
 
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