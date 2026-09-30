https://1prime.ru/20260930/turisty-873806382.html

Туристы стали чаще бронировать туры "в последнюю секунду", заявили в АТОР

Туристы стали чаще бронировать туры "в последнюю секунду", заявили в АТОР - 30.09.2026, ПРАЙМ

Туристы стали чаще бронировать туры "в последнюю секунду", заявили в АТОР

Глубина бронирования отдыха по стране среди туристов сократилась, теперь путешественники стали бронировать туры часто "в последнюю секунду", сообщила... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:31+0300

2026-09-30T14:31+0300

2026-09-30T14:32+0300

туризм

бизнес

россия

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873806382.jpg?1790767961

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Глубина бронирования отдыха по стране среди туристов сократилась, теперь путешественники стали бронировать туры часто "в последнюю секунду", сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Туроператоры говорят, что у нас бронирования не в последнюю минуту, а в последнюю секунду. Соответственно, все продажи построены таким образом, чтобы держать цену", - сказала Ломидзе на пресс-конференции по итогам летнего туристического сезона в РФ. По ее словам, среди организованных путешественников растет и интерес к отдыху на природе в гостевых домах и отелях без категории звездности. "Туроператоры связывают эту тенденцию со стремлением, с одной стороны, сэкономить, с другой - получить сервис", - рассказала она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, атор