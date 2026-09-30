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Туристы стали чаще бронировать туры "в последнюю секунду", заявили в АТОР
Туристы стали чаще бронировать туры "в последнюю секунду", заявили в АТОР - 30.09.2026, ПРАЙМ
Туристы стали чаще бронировать туры "в последнюю секунду", заявили в АТОР
Глубина бронирования отдыха по стране среди туристов сократилась, теперь путешественники стали бронировать туры часто "в последнюю секунду", сообщила... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:31+0300
2026-09-30T14:31+0300
2026-09-30T14:32+0300
туризм
бизнес
россия
атор
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Глубина бронирования отдыха по стране среди туристов сократилась, теперь путешественники стали бронировать туры часто "в последнюю секунду", сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Туроператоры говорят, что у нас бронирования не в последнюю минуту, а в последнюю секунду. Соответственно, все продажи построены таким образом, чтобы держать цену", - сказала Ломидзе на пресс-конференции по итогам летнего туристического сезона в РФ. По ее словам, среди организованных путешественников растет и интерес к отдыху на природе в гостевых домах и отелях без категории звездности. "Туроператоры связывают эту тенденцию со стремлением, с одной стороны, сэкономить, с другой - получить сервис", - рассказала она.
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туризм, бизнес, россия, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АТОР
Туристы стали чаще бронировать туры "в последнюю секунду", заявили в АТОР
АТОР: российские туристы стали чаще бронировать туры по стране "в последнюю секунду"
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Глубина бронирования отдыха по стране среди туристов сократилась, теперь путешественники стали бронировать туры часто "в последнюю секунду", сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Туроператоры говорят, что у нас бронирования не в последнюю минуту, а в последнюю секунду. Соответственно, все продажи построены таким образом, чтобы держать цену", - сказала Ломидзе на пресс-конференции по итогам летнего туристического сезона в РФ.
По ее словам, среди организованных путешественников растет и интерес к отдыху на природе в гостевых домах и отелях без категории звездности. "Туроператоры связывают эту тенденцию со стремлением, с одной стороны, сэкономить, с другой - получить сервис", - рассказала она.