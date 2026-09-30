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Турция стала самым популярным у россиян направлением для летнего отдыха - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Турция стала самым популярным у россиян направлением для летнего отдыха
Турция стала самым популярным у россиян направлением для летнего отдыха - 30.09.2026, ПРАЙМ
Турция стала самым популярным у россиян направлением для летнего отдыха
Турция стала самым популярным направлением для отдыха этим летом - за прошедший сезон страну посетили 4,7 миллиона россиян, сообщила исполнительный директор... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T14:34+0300
2026-09-30T14:37+0300
туризм
бизнес
россия
турция
китай
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атор
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Турция стала самым популярным направлением для отдыха этим летом - за прошедший сезон страну посетили 4,7 миллиона россиян, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Наиболее популярное направление этого лета: Турция - порядка 4,7 миллиона человек, Египет - второе место, 980 тысяч человек, затем Китай - 930 тысяч человек. Мы берем в совокупности по официальной статистике, организованной самостоятельно", - сказала она на пресс-конференции, посвященной итогам летнего туристического сезона. В пятерку лидеров также вошли Вьетнам и Таиланд - туда въехали 630 и 390 тысяч соответственно, причем Вьетнам показал невероятный рост. "Вьетнам и Китай - это две страны, которые показали феноменальную динамику после ближневосточного кризиса", - пояснила Ломидзе. Арабские Эмираты, куда туры не продавались в мае-июле, за летний сезон в итоге посетили 370 тысяч россиян. После этих лидеров с большим отрывом идут страны СНГ - Грузия, Казахстан, Узбекистан и Белоруссия. "Но они в совокупности не дают того потока. Это, конечно, не такие многомиллионные потоки, как Турция или, например, тот же Египет", - добавила глава АТОР.
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туризм, бизнес, россия, турция, китай, вьетнам, атор, снг
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, АТОР, СНГ
14:34 30.09.2026 (обновлено: 14:37 30.09.2026)
 
Турция стала самым популярным у россиян направлением для летнего отдыха

АТОР: 4,7 миллиона россиян посетили Турцию в летнем сезоне 2026 года

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Турция стала самым популярным направлением для отдыха этим летом - за прошедший сезон страну посетили 4,7 миллиона россиян, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Наиболее популярное направление этого лета: Турция - порядка 4,7 миллиона человек, Египет - второе место, 980 тысяч человек, затем Китай - 930 тысяч человек. Мы берем в совокупности по официальной статистике, организованной самостоятельно", - сказала она на пресс-конференции, посвященной итогам летнего туристического сезона.
В пятерку лидеров также вошли Вьетнам и Таиланд - туда въехали 630 и 390 тысяч соответственно, причем Вьетнам показал невероятный рост.
"Вьетнам и Китай - это две страны, которые показали феноменальную динамику после ближневосточного кризиса", - пояснила Ломидзе.
Арабские Эмираты, куда туры не продавались в мае-июле, за летний сезон в итоге посетили 370 тысяч россиян.
После этих лидеров с большим отрывом идут страны СНГ - Грузия, Казахстан, Узбекистан и Белоруссия.
"Но они в совокупности не дают того потока. Это, конечно, не такие многомиллионные потоки, как Турция или, например, тот же Египет", - добавила глава АТОР.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯКИТАЙВЬЕТНАМАТОРСНГ
 
 
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