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Турция стала самым популярным у россиян направлением для летнего отдыха

Турция стала самым популярным у россиян направлением для летнего отдыха - 30.09.2026, ПРАЙМ

Турция стала самым популярным у россиян направлением для летнего отдыха

Турция стала самым популярным направлением для отдыха этим летом - за прошедший сезон страну посетили 4,7 миллиона россиян, сообщила исполнительный директор... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T14:34+0300

2026-09-30T14:34+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Турция стала самым популярным направлением для отдыха этим летом - за прошедший сезон страну посетили 4,7 миллиона россиян, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Наиболее популярное направление этого лета: Турция - порядка 4,7 миллиона человек, Египет - второе место, 980 тысяч человек, затем Китай - 930 тысяч человек. Мы берем в совокупности по официальной статистике, организованной самостоятельно", - сказала она на пресс-конференции, посвященной итогам летнего туристического сезона. В пятерку лидеров также вошли Вьетнам и Таиланд - туда въехали 630 и 390 тысяч соответственно, причем Вьетнам показал невероятный рост. "Вьетнам и Китай - это две страны, которые показали феноменальную динамику после ближневосточного кризиса", - пояснила Ломидзе. Арабские Эмираты, куда туры не продавались в мае-июле, за летний сезон в итоге посетили 370 тысяч россиян. После этих лидеров с большим отрывом идут страны СНГ - Грузия, Казахстан, Узбекистан и Белоруссия. "Но они в совокупности не дают того потока. Это, конечно, не такие многомиллионные потоки, как Турция или, например, тот же Египет", - добавила глава АТОР.

турция

китай

вьетнам

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туризм, бизнес, россия, турция, китай, вьетнам, атор, снг