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На северо-востоке Украины частично обесточен город Сумы
На северо-востоке Украины частично обесточен город Сумы - 30.09.2026, ПРАЙМ
На северо-востоке Украины частично обесточен город Сумы
Город Сумы на северо-востоке Украины частично обесточен, сообщает компания "Сумыоблэнерго". | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T16:33+0300
2026-09-30T16:33+0300
2026-09-30T16:33+0300
сумы
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Город Сумы на северо-востоке Украины частично обесточен, сообщает компания "Сумыоблэнерго".
"Имеем аварийное обесточивание ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В свою очередь украинское издание "Страна.ua" сообщило в своем Telegram-канале, что в Житомире пропало электроснабжение.
Информация о причинах аварий не уточняется.
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сумы, украина
На северо-востоке Украины частично обесточен город Сумы
"Сумыоблэнерго": город Сумы на северо-востоке Украины частично обесточен
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Город Сумы на северо-востоке Украины частично обесточен, сообщает компания "Сумыоблэнерго".
"Имеем аварийное обесточивание ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В свою очередь украинское издание "Страна.ua" сообщило в своем Telegram-канале, что в Житомире пропало электроснабжение.
Информация о причинах аварий не уточняется.