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На северо-востоке Украины частично обесточен город Сумы

На северо-востоке Украины частично обесточен город Сумы - 30.09.2026, ПРАЙМ

На северо-востоке Украины частично обесточен город Сумы

Город Сумы на северо-востоке Украины частично обесточен, сообщает компания "Сумыоблэнерго". | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T16:33+0300

2026-09-30T16:33+0300

2026-09-30T16:33+0300

сумы

украина

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Город Сумы на северо-востоке Украины частично обесточен, сообщает компания "Сумыоблэнерго". "Имеем аварийное обесточивание ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. В свою очередь украинское издание "Страна.ua" сообщило в своем Telegram-канале, что в Житомире пропало электроснабжение. Информация о причинах аварий не уточняется.

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сумы, украина