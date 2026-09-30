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Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,9 миллиона баррелей

Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,9 миллиона баррелей - 30.09.2026, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,9 миллиона баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 25 сентября, увеличились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% - | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T17:49+0300

2026-09-30T17:49+0300

2026-09-30T18:01+0300

нефть

сша

энергетика

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 25 сентября, увеличились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 427,3 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - на 0,3 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 24,3 миллиона баррелей с 23,7 миллиона.Запасы бензина опустились на 1,7 миллиона баррелей (на 0,8%) - до 204,4 миллиона. Ожидалось снижение на 0,5 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов сократились на 2,3 миллиона баррелей (на 2,1%) - до 105,2 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение на 0,2 миллиона баррелей.

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нефть, сша