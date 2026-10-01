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Алиханов лично испытал готовящуюся к серийному выпуску Lada Azimut
Алиханов лично испытал готовящуюся к серийному выпуску Lada Azimut - 01.10.2026, ПРАЙМ
Алиханов лично испытал готовящуюся к серийному выпуску Lada Azimut
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что лично испытал готовящуюся к серийному выпуску гибридную версию автомобиля Lada Azimut. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:21+0300
2026-10-01T19:21+0300
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что лично испытал готовящуюся к серийному выпуску гибридную версию автомобиля Lada Azimut.
"Работаем еще с гибридной версией (Lada Azimut - ред.). Я, собственно, "обкатал" ее - где батарейка", - сказал Алиханов, представляя нынешний серийный Azimut.
Глава Минпромторг РФ отметил, что в это модели совсем другая динамика. В салоне очень хорошо, комфортно для семьи с тремя-четырьмя детьми, - добавил Алиханов на выставке "Иннопром", которую посетили главы правительств стран СНГ и ЕАЭС, в том числе председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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бизнес, россия, антон алиханов, михаил мишустин, минпромторг, иннопром, снг, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Михаил Мишустин, Минпромторг, Иннопром, СНГ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
Алиханов лично испытал готовящуюся к серийному выпуску Lada Azimut
Глава Минпромторга Алиханов лично испытал готовящуюся к серийному выпуску Lada Azimut
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что лично испытал готовящуюся к серийному выпуску гибридную версию автомобиля Lada Azimut.
"Работаем еще с гибридной версией (Lada Azimut - ред.). Я, собственно, "обкатал" ее - где батарейка", - сказал Алиханов, представляя нынешний серийный Azimut.
Глава Минпромторг РФ отметил, что в это модели совсем другая динамика. В салоне очень хорошо, комфортно для семьи с тремя-четырьмя детьми, - добавил Алиханов на выставке "Иннопром", которую посетили главы правительств стран СНГ и ЕАЭС, в том числе председатель правительства РФ Михаил Мишустин.