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Алиханов лично испытал готовящуюся к серийному выпуску Lada Azimut

Алиханов лично испытал готовящуюся к серийному выпуску Lada Azimut - 01.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов лично испытал готовящуюся к серийному выпуску Lada Azimut

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что лично испытал готовящуюся к серийному выпуску гибридную версию автомобиля Lada Azimut. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:21+0300

2026-10-01T19:21+0300

2026-10-01T19:21+0300

бизнес

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что лично испытал готовящуюся к серийному выпуску гибридную версию автомобиля Lada Azimut. "Работаем еще с гибридной версией (Lada Azimut - ред.). Я, собственно, "обкатал" ее - где батарейка", - сказал Алиханов, представляя нынешний серийный Azimut. Глава Минпромторг РФ отметил, что в это модели совсем другая динамика. В салоне очень хорошо, комфортно для семьи с тремя-четырьмя детьми, - добавил Алиханов на выставке "Иннопром", которую посетили главы правительств стран СНГ и ЕАЭС, в том числе председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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