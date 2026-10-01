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Как продать квартиру быстрее рынка: цена, фото и другие секреты

Как продать квартиру быстрее рынка: цена, фото и другие секреты - 01.10.2026, ПРАЙМ

Как продать квартиру быстрее рынка: цена, фото и другие секреты

Продажа квартиры всегда ответственный и трудозатратный процесс. Даже при наличии опытного агента по недвижимости быстро продать объект не всегда представляется... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T05:05+0300

2026-10-01T05:05+0300

2026-10-01T05:05+0300

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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Продажа квартиры всегда ответственный и трудозатратный процесс. Даже при наличии опытного агента по недвижимости быстро продать объект не всегда представляется возможным. Разбираемся, что реально помогает ускорить сделку.💰 Цена: забыть об амбициях и посмотреть на конкурентовСамое главное — правильно определить реальную цену недвижимости, позабыв о своих амбициях. Для этого стоит трезво оценить конкурентов и их наличие в ближайшей географии. Также можно посмотреть, по какой цене продавался последний похожий объект в данном районе, и понаблюдать, насколько долго продаются подобные квартиры в соседних жилых комплексах по заявленным ценам.📝 Текст объявления: емко и по делу, а картинкаКлючевой момент — фотографии объекта. Лучше сделать снимки в самых интересных ракурсах и добавить видеоэкскурсию по квартире. При этом никаких личных вещей не должно попадать в кадр. Фотографировать необходимо всё, что перейдёт в пользование новому покупателю. Если вы собираетесь забрать варочную плиту или снять люстру, это надо обозначить в объявлении.Важно также сделать фото входной группы и лифтового холла, чтобы покупатель оценил качество инфраструктуры дома. Не лишним будет представить фото инфраструктуры вокруг: кафе, магазины, аптеки, пункты выдачи заказов, торговые центры, школы, детские сады, спортивные площадки, близость от метро.📝 Текст объявления: ёмко и по делуТекст объявления должен быть максимально ёмким и вмещать все плюсы инфраструктурных и иных параметров, которые на самом деле делают объект привлекательным. В том числе стоит дать информацию о природных особенностях — например, наличие рядом водоёма или лесной зоны.Сегодня существует достаточно широкое число площадок, где можно бесплатно разместить объявление: Циан, Яндекс Недвижимость, Домклик, Авито, Юла Недвижимость. Желательно везде указывать одинаковую цену объекта.🤝 Показы и коммуникацияЧтобы успешно продать квартиру, стоит убрать лишние комментарии при осмотре объекта. Пусть покупатель сосредоточится на процессе осмотра. Стоит помнить, что для одного важна внутренняя эстетика, для другого — удобная инфраструктура, для третьего — локация.Можно завести отдельный номер телефона для связи, куда будут поступать звонки. Стоит сделать доступным онлайн-показ объекта: сегодня доступны онлайн-сделки с недвижимостью, и кто-то захочет посмотреть объект в живом онлайн-формате. И конечно, стоит выделить на показы максимум свободного времени по вечерам и выходным.📉 Снижение цены: сколько и когдаЦену стоит снижать в зависимости от срочности продажи. Как правило, в среднем сам покупатель называет цену, которая и будет рыночной. Чаще цену снижают в среднем на 10%, чтобы гарантированно продать объект. Слишком заниженная цена может насторожить покупателя.Чтобы продать объект дороже, лучше сделать косметический ремонт или сбросить цену, если покупатель захочет сделать его самостоятельно. Можно также воспользоваться услугами агента по недвижимости и совсем не участвовать в показах. Специалист быстрее продаст квартиру и одновременно скорректирует ваши действия для удачной и быстрой продажи.🎯 Главный выводЕсли собственник на самом деле заинтересован в продаже квартиры в короткие сроки, а рынок в среднем не продаёт менее чем за два-три месяца, то наилучший и самый конкурентоспособный рабочий инструмент — это максимальное снижение цены.Автор: Елена Алтухова, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финуниверситета

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Елена Алтухова https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/12/872467458_0:0:1024:1024_100x100_80_0_0_3eab6cb3f1846381d02d5563b6584749.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Елена Алтухова https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/12/872467458_0:0:1024:1024_100x100_80_0_0_3eab6cb3f1846381d02d5563b6584749.jpg

мнения аналитиков, бизнес, недвижимость, домклик, яндекс недвижимость, циан