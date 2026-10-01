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Аналитик рассказал о росте спроса на новостройки после обновления ипотеки

Аналитик рассказал о росте спроса на новостройки после обновления ипотеки - 01.10.2026, ПРАЙМ

Аналитик рассказал о росте спроса на новостройки после обновления ипотеки

Сильного роста спроса на новостройки после обновления семейной ипотеки в России не ожидается, рассказал на форуме 100+ Technobuild главный аналитик "Циана"... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:37+0300

2026-10-01T09:37+0300

2026-10-01T09:37+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - ПРАЙМ. Сильного роста спроса на новостройки после обновления семейной ипотеки в России не ожидается, рассказал на форуме 100+ Technobuild главный аналитик "Циана" Алексей Попов. "Этот пик октябрьский мы проходим, но мы видим, что пик будет точно меньше, чем был в феврале этого года. В свою очередь февральский пик этого года меньше, чем был в июне 2024 года, когда отменяли льготную ипотеку для всех. То есть на самом деле с каждым последним отходящим вагоном уходящего поезда этот спрос со стороны тех, кто хочет успеть, пока что-то не отменили, он все меньше, и меньше и меньше становится", - отметил Попов. По данным "Циана", число выдач семейной ипотеки с середины августа держится на уровне 8 тысяч, то есть ажиотаж слабее, чем в январе, перед февральскими изменениями программы (в среднем 25 тысяч кредитов в неделю) и в июле (в среднем 15 тысяч кредитов в неделю). По итогам 2026 года аналитик ожидает, что спрос упадет на 15% по сравнению с прошлым годом. "Мы видим, что есть активизация рыночного кредитования, комбинированные программы, субсидирование ставки самими застройщиками. Поможет фактор сезонности. Опять же, если бы мы отменяли льготную ипотеку летом, попали бы на спад спроса в июле-августе, а здесь мы отменили в октябре, сейчас все-таки сезонность, наверное, несколько поможет", - объяснил Попов. При этом цены на новостройки к концу года могут вырасти на 5-6%. "Хотя прямого снижения цен мы не ожидаем. Застройщикам просто так взять и переписать прайсы листы в сторону снижения, в эпоху эскроу-счетов крайне проблематично", - добавил аналитик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, финансы, циан