https://1prime.ru/20261001/ator-873878015.html
В Anex опровергли задержание владельца компании в Турции
В Anex опровергли задержание владельца компании в Турции - 01.10.2026, ПРАЙМ
В Anex опровергли задержание владельца компании в Турции
Информация о задержании в Анталье владельца Anex Tour Нешета Кочкара не соответствует действительности, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T20:13+0300
2026-10-01T20:13+0300
2026-10-01T20:17+0300
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анталья
anex tour
атор
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Информация о задержании в Анталье владельца Anex Tour Нешета Кочкара не соответствует действительности, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию. Накануне Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщал, что информация о задержании в Анталье владельца туроператора Anex Tour официально не подтверждена, сама по себе ситуация не влияет на работу компании в России, все обязательства перед туристами будут выполнены. "В контексте новостей об уголовном расследовании, проводимом в Анталье, в различных публикациях СМИ были упомянуты имена господина Нешета Кочкара, а также компании и бренды, входящие в группу Anex Turizm", - цитирует АТОР официальное заявление туроператора Anex. "Заявляем, что утверждения и оценки, связанные в этих публикациях с господином Нешетом Кочкаром и нашей группой, не соответствуют действительности и опровергаются нами", - заявили в компании. Там сообщили, что Кочкар, как и прежде, продолжает выполнять свои обязанности и нести ответственность в рамках группы Anex Turizm, а также руководить работой группы компаний. Отмечается, что компания работает в штатном режиме и выполняет свои обязательства перед сотрудниками, деловыми партнерами и гостями.
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туризм, бизнес, россия, анталья, anex tour, атор, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Анталья, Anex Tour, АТОР, Российский союз туриндустрии
В Anex опровергли задержание владельца компании в Турции
Anex опроверг информацию о задержании в Анталье владельца Anex Tour Кочкара
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Информация о задержании в Анталье владельца Anex Tour Нешета Кочкара не соответствует действительности, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию.
Накануне Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщал, что информация о задержании в Анталье владельца туроператора Anex Tour официально не подтверждена, сама по себе ситуация не влияет на работу компании в России, все обязательства перед туристами будут выполнены.
"В контексте новостей об уголовном расследовании, проводимом в Анталье, в различных публикациях СМИ были упомянуты имена господина Нешета Кочкара, а также компании и бренды, входящие в группу Anex Turizm", - цитирует АТОР официальное заявление туроператора Anex.
"Заявляем, что утверждения и оценки, связанные в этих публикациях с господином Нешетом Кочкаром и нашей группой, не соответствуют действительности и опровергаются нами", - заявили в компании.
Там сообщили, что Кочкар, как и прежде, продолжает выполнять свои обязанности и нести ответственность в рамках группы Anex Turizm, а также руководить работой группы компаний.
Отмечается, что компания работает в штатном режиме и выполняет свои обязательства перед сотрудниками, деловыми партнерами и гостями.