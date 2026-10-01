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Скоро все будут ездить на "китайцах", заявил Путин
Скоро все будут ездить на "китайцах", заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Скоро все будут ездить на "китайцах", заявил Путин
Автомобильная промышленность Европы находится в глубоком кризисе, ее предприятия закрываются, скоро все будут ездить на китайских машинах, заявил президент РФ... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T21:26+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Автомобильная промышленность Европы находится в глубоком кризисе, ее предприятия закрываются, скоро все будут ездить на китайских машинах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Глубокий кризис: где автомобильная промышленность Европы? Предприятия закрываются. Скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" - одна из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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бизнес, мировая экономика, европа, владимир путин, валдай, авто
Бизнес, Мировая экономика, ЕВРОПА, Владимир Путин, Валдай, Авто
Скоро все будут ездить на "китайцах", заявил Путин
Путин: автопром ЕС попал в глубокий кризис, скоро все будут ездить на китайских машинах
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Автомобильная промышленность Европы находится в глубоком кризисе, ее предприятия закрываются, скоро все будут ездить на китайских машинах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Глубокий кризис: где автомобильная промышленность Европы? Предприятия закрываются. Скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" - одна из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.