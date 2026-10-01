https://1prime.ru/20261001/avto-873881850.html

Скоро все будут ездить на "китайцах", заявил Путин

Скоро все будут ездить на "китайцах", заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ

Скоро все будут ездить на "китайцах", заявил Путин

Автомобильная промышленность Европы находится в глубоком кризисе, ее предприятия закрываются, скоро все будут ездить на китайских машинах, заявил президент РФ... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T21:26+0300

2026-10-01T21:26+0300

2026-10-01T21:26+0300

бизнес

мировая экономика

европа

владимир путин

валдай

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/01/873872974_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_4a889a39c860739cd28b57507e6309c0.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Автомобильная промышленность Европы находится в глубоком кризисе, ее предприятия закрываются, скоро все будут ездить на китайских машинах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Глубокий кризис: где автомобильная промышленность Европы? Предприятия закрываются. Скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" - одна из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, европа, владимир путин, валдай, авто