https://1prime.ru/20261001/bank-873875356.html
Индонезия призвала страны использовать в расчетах нацвалюты вместо доллара
Индонезия призвала страны использовать в расчетах нацвалюты вместо доллара - 01.10.2026, ПРАЙМ
Индонезия призвала страны использовать в расчетах нацвалюты вместо доллара
Центральный банк Индонезии призывает бизнес активнее использовать национальные валюты в трансграничных расчетах для снижения зависимости от доллара, заявил... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:36+0300
2026-10-01T19:36+0300
2026-10-01T19:46+0300
финансы
рынок
банки
индонезия
китай
малайзия
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873875356.jpg?1790873181
ДЖАКАРТА, 1 окт - ПРАЙМ. Центральный банк Индонезии призывает бизнес активнее использовать национальные валюты в трансграничных расчетах для снижения зависимости от доллара, заявил глава подразделения Банка Индонезии Эрвин Гунаван Хутапеа. По его словам, Индонезия расширила механизм расчетов в национальных валютах (Local Currency Transaction, LCT) с рядом торговых партнеров. Он позволяет компаниям проводить соответствующие условиям механизма операции с Китаем в рупиях и юанях, с Малайзией - в рупиях и ринггитах, с Таиландом - в рупиях и батах. "Таким образом, не весь спрос на иностранную валюту будет сосредоточен на долларах США", - заявил Хутапеа на брифинге в Джакарте. Механизм предусматривает проведение расчетов через уполномоченные банки и позволяет избежать промежуточной конвертации в доллар. Например, индонезийский импортер при закупке китайских товаров может использовать прямой обмен рупий на юани вместо последовательного обмена рупий на доллары, а затем долларов на юани. "Расширение таких расчетов поможет диверсифицировать спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке", - отметил представитель регулятора.
индонезия
китай
малайзия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рынок, банки, индонезия, китай, малайзия, центральные банки, центральный банк
Финансы, Рынок, Банки, ИНДОНЕЗИЯ, КИТАЙ, МАЛАЙЗИЯ, центральные банки, Центральный банк
Индонезия призвала страны использовать в расчетах нацвалюты вместо доллара
Центробанк Индонезии призвал страны шире использовать в расчетах нацвалюты вместо доллара
ДЖАКАРТА, 1 окт - ПРАЙМ. Центральный банк Индонезии призывает бизнес активнее использовать национальные валюты в трансграничных расчетах для снижения зависимости от доллара, заявил глава подразделения Банка Индонезии Эрвин Гунаван Хутапеа.
По его словам, Индонезия расширила механизм расчетов в национальных валютах (Local Currency Transaction, LCT) с рядом торговых партнеров. Он позволяет компаниям проводить соответствующие условиям механизма операции с Китаем в рупиях и юанях, с Малайзией - в рупиях и ринггитах, с Таиландом - в рупиях и батах.
"Таким образом, не весь спрос на иностранную валюту будет сосредоточен на долларах США", - заявил Хутапеа на брифинге в Джакарте.
Механизм предусматривает проведение расчетов через уполномоченные банки и позволяет избежать промежуточной конвертации в доллар. Например, индонезийский импортер при закупке китайских товаров может использовать прямой обмен рупий на юани вместо последовательного обмена рупий на доллары, а затем долларов на юани.
"Расширение таких расчетов поможет диверсифицировать спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке", - отметил представитель регулятора.