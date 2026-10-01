https://1prime.ru/20261001/bank-873875356.html

Индонезия призвала страны использовать в расчетах нацвалюты вместо доллара

Индонезия призвала страны использовать в расчетах нацвалюты вместо доллара - 01.10.2026, ПРАЙМ

Индонезия призвала страны использовать в расчетах нацвалюты вместо доллара

Центральный банк Индонезии призывает бизнес активнее использовать национальные валюты в трансграничных расчетах для снижения зависимости от доллара, заявил... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:36+0300

2026-10-01T19:36+0300

2026-10-01T19:46+0300

финансы

рынок

банки

индонезия

китай

малайзия

центральные банки

центральный банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873875356.jpg?1790873181

ДЖАКАРТА, 1 окт - ПРАЙМ. Центральный банк Индонезии призывает бизнес активнее использовать национальные валюты в трансграничных расчетах для снижения зависимости от доллара, заявил глава подразделения Банка Индонезии Эрвин Гунаван Хутапеа. По его словам, Индонезия расширила механизм расчетов в национальных валютах (Local Currency Transaction, LCT) с рядом торговых партнеров. Он позволяет компаниям проводить соответствующие условиям механизма операции с Китаем в рупиях и юанях, с Малайзией - в рупиях и ринггитах, с Таиландом - в рупиях и батах. "Таким образом, не весь спрос на иностранную валюту будет сосредоточен на долларах США", - заявил Хутапеа на брифинге в Джакарте. Механизм предусматривает проведение расчетов через уполномоченные банки и позволяет избежать промежуточной конвертации в доллар. Например, индонезийский импортер при закупке китайских товаров может использовать прямой обмен рупий на юани вместо последовательного обмена рупий на доллары, а затем долларов на юани. "Расширение таких расчетов поможет диверсифицировать спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке", - отметил представитель регулятора.

индонезия

китай

малайзия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, банки, индонезия, китай, малайзия, центральные банки, центральный банк