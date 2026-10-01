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Белоруссия намерена продвигать кооперационные проекты с ЕАЭС

Белоруссия намерена продвигать кооперационные проекты с ЕАЭС - 01.10.2026, ПРАЙМ

Белоруссия намерена продвигать кооперационные проекты с ЕАЭС

Белоруссия намерена продвигать кооперационные проекты с ЕАЭС в технологически сложных отраслях, заявил премьер-министр республики Александр Турчин. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:15+0300

2026-10-01T19:15+0300

2026-10-01T19:17+0300

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Белоруссия намерена продвигать кооперационные проекты с ЕАЭС в технологически сложных отраслях, заявил премьер-министр республики Александр Турчин. "Мы нацелены и далее продвигать кооперационные проекты в технологически сложных отраслях: микроэлектронике, робототехнике и станкостроении, биотехнологиях и фармацевтике, беспилотных системах", - сказал Турчин в ходе пленарной сессии "Иннопрома". По его словам, для поддержки таких проектов нужны совместные ресурсы. Международная выставка "Иннопром. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.

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белоруссия, минск, еаэс, иннопром