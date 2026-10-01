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Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва — Минск - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва — Минск
Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва — Минск - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва — Минск
Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Минск, передает в... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:07+0300
2026-10-01T15:09+0300
бизнес
россия
белоруссия
санкт-петербург
москва
виталий савельев
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Минск, передает в четверг корреспондент РИА Новости с церемонии подписания. С российской стороны документ подписал глава Минтранса Андрей Никитин, с белорусской - министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Помимо магистрали в Петербург и Минск, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер и Рязань. До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысячи километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне 2025 года.
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бизнес, россия, белоруссия, санкт-петербург, москва, виталий савельев
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Виталий Савельев
15:07 01.10.2026 (обновлено: 15:09 01.10.2026)
 
Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва — Минск

Мишустин: Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва — Минск

© РИА Новости . Андрей АлександровГосударственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Минск, передает в четверг корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
С российской стороны документ подписал глава Минтранса Андрей Никитин, с белорусской - министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Помимо магистрали в Петербург и Минск, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер и Рязань.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысячи километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне 2025 года.
 
БизнесРОССИЯБЕЛОРУССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАВиталий Савельев
 
 
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