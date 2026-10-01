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Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва — Минск

Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва — Минск - 01.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва — Минск

Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Минск, передает в... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:07+0300

2026-10-01T15:07+0300

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Минск, передает в четверг корреспондент РИА Новости с церемонии подписания. С российской стороны документ подписал глава Минтранса Андрей Никитин, с белорусской - министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Помимо магистрали в Петербург и Минск, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер и Рязань. До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысячи километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне 2025 года.

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бизнес, россия, белоруссия, санкт-петербург, москва, виталий савельев