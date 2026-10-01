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Рынок завершил сентябрь ростом
Рынок завершил сентябрь ростом - 01.10.2026, ПРАЙМ
Рынок завершил сентябрь ростом
Индекс МосБиржи на торгах в среду прибавил 0,30%, до 2266,77 п. Индекс гособлигаций RGBI скорректировался до 111,22 п., оставшись у двухмесячных минимумов... | 01.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на торгах в среду прибавил 0,30%, до 2266,77 п. Индекс гособлигаций RGBI скорректировался до 111,22 п., оставшись у двухмесячных минимумов. Аукцион Минфина по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом не состоялся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. Инвесторы не готовы фиксировать доходность в длинных бумагах, пока ключевая ставка держится на уровне 14%, а перспективы ее снижения туманны. По нашим оценкам, квартальный план Минфина не удалось выполнить: за июль–сентябрь ведомство привлекло 1,264 трлн руб. при плане 1,5 трлн руб., недобор составил 15,7%. Пока спрос на длинные бумаги не восстановится, индекс RGBI останется под давлением.Доллар США подешевел на 1,08%, до 83,08 руб., евро — на 1,48%, до 94,15 руб., юань — на 1,13%, до 12,37 руб. Рубль укрепился благодаря дорогой нефти и ожиданиям, что Банк России сохранит ключевую ставку в октябре. На рост рубля также повлияли новости об ограничениях на вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС. Мы ожидаем, что курс стабилизируется в диапазоне 83–88 руб. за доллар США.В России с 22 по 28 сентября рост потребительских цен ускорился до 0,12% после роста на 0,06% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата. Обнадеживает, что стоимость бензина не изменилась, цены на дизельное топливо снизились на 0,6%. Годовая инфляция к 28 сентября замедлилась до 6,25% с 6,26% неделей ранее.Котировки акций "Самолета" остаются под давлением. Банк России опубликовал статистику по ипотеке: в августе объем выдач в годовом выражении снизился на 3%, а ставка по кредитам на рыночных условиях повысилась до 18% годовых. Ипотечный спрос держится в основном на льготных программах, доля которых выросла до 56,1%. За восемь месяцев выдачи прибавили 31,8%, но этот рост обеспечен началом года. Кроме того, новые правила семейной ипотеки должны привести к снижению спроса на жилье. Однако катастрофических последствий мы не ждем: перестройка с льготных программ на рыночную ипотеку происходит давно, эта тенденция сохранится. Обстановка на рынке будет зависеть во многом от макроэкономической конъюнктуры, ключевой ставки и рыночных ипотечных ставок. Полагаем, что в 2027 году не стоит ожидать бурного восстановления отрасли. Акции застройщиков не считаем привлекательными для покупки сегодня. Более того, при появлении признаков восстановления в строительном секторе предпочтем сделать ставку на сталеваров (ММК, "Северсталь"), чем на девелоперов, которые сильнее подвержены волатильности и имеют более слабое финансовое положение.Автор: Иван Ефанов, ведущий аналитик "Цифра брокер"
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Иван Ефанов
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Иван Ефанов
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рынок, сша, минфин, банк россии, мосбиржа, мнения аналитиков
Экономика, Рынок, США, Минфин, Банк России, Мосбиржа, Мнения аналитиков