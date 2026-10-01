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ЕК готовится к возможному новому высвобождению стратегических запасов нефти - 01.10.2026, ПРАЙМ
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ЕК готовится к возможному новому высвобождению стратегических запасов нефти
ЕК готовится к возможному новому высвобождению стратегических запасов нефти - 01.10.2026, ПРАЙМ
ЕК готовится к возможному новому высвобождению стратегических запасов нефти
Еврокомиссия координирует позиции стран ЕС в преддверии возможного нового высвобождения стратегических запасов нефти по линии Международного энергетического... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:46+0300
2026-10-01T14:52+0300
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия координирует позиции стран ЕС в преддверии возможного нового высвобождения стратегических запасов нефти по линии Международного энергетического агентства (МЭА), сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. Обсуждение происходит на фоне давления США на европейские страны с требованием активнее использовать чрезвычайные запасы топлива. По данным Reuters, администрация президента США Дональда Трампа призвала Францию и Германию высвободить резервы дизельного топлива и добивается от ЕС высвобождения в общей сложности 120 миллионов баррелей в течение шести месяцев. Вашингтон одновременно рассматривает возможность ограничения экспорта американского дизельного топлива. "Если МЭА выступит с предложением приступить к высвобождению запасов, именно Европейская комиссия координирует позиции наших государств-членов в МЭА. Такова наша роль, и именно этим мы сейчас занимаемся", - сказала Итконен на брифинге в Брюсселе. По ее словам, в пятницу состоится заседание управляющего совета МЭА. Еврокомиссия в настоящее время ведет интенсивные консультации со странами ЕС, а также поддерживает контакты на высоком уровне с администрацией США. "Много встреч, много контактов сейчас продолжается", - сказала представитель ЕК. Итконен уточнила, что на этой неделе также состоялось заседание группы ЕС по координации нефтяного рынка, на котором обсуждалась текущая ситуация. В случае рекомендации МЭА о новом высвобождении запасов Еврокомиссия будет координировать действия стран ЕС. При этом решение о новом использовании резервов пока не принято. Итконен подчеркнула, что высвобождение запасов по линии МЭА носит добровольный характер: агентство рекомендует необходимые объемы для каждого участника, после чего страны самостоятельно принимают решения и уведомляют МЭА. В марте страны Международного энергетического агентства на фоне перебоев с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке согласовали крупнейшее в истории МЭА коллективное высвобождение нефтяных резервов - 400 миллионов баррелей. К середине сентября на рынок поступило более 300 миллионов баррелей из чрезвычайных запасов стран агентства. Глава МЭА Фатих Бироль ранее на этой неделе заявил, что агентство готово рассмотреть дополнительное использование резервов в случае необходимости, однако на тот момент этот вопрос не являлся первоочередным. По его словам, около трети объемов, предусмотренных предыдущим решением, еще не поступили на рынок. Ситуация на нефтяном рынке остается напряженной из-за продолжающихся перебоев с поставками с Ближнего Востока. По данным МЭА, мировые нефтяные запасы за последние шесть месяцев сокращались рекордными темпами, а к середине сентября были примерно на 507 миллионов баррелей ниже уровня на момент начала конфликта.
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нефть, газ, сша, ближний восток, франция, дональд трамп, фатих бироль, мэа, ес, ек
Нефть, Газ, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, Фатих Бироль, МЭА, ЕС, ЕК
14:46 01.10.2026 (обновлено: 14:52 01.10.2026)
 
ЕК готовится к возможному новому высвобождению стратегических запасов нефти

Итконен: ЕК готовит страны ЕС к возможному высвобождению стратегических запасов нефти

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БРЮССЕЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия координирует позиции стран ЕС в преддверии возможного нового высвобождения стратегических запасов нефти по линии Международного энергетического агентства (МЭА), сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
Обсуждение происходит на фоне давления США на европейские страны с требованием активнее использовать чрезвычайные запасы топлива. По данным Reuters, администрация президента США Дональда Трампа призвала Францию и Германию высвободить резервы дизельного топлива и добивается от ЕС высвобождения в общей сложности 120 миллионов баррелей в течение шести месяцев. Вашингтон одновременно рассматривает возможность ограничения экспорта американского дизельного топлива.
"Если МЭА выступит с предложением приступить к высвобождению запасов, именно Европейская комиссия координирует позиции наших государств-членов в МЭА. Такова наша роль, и именно этим мы сейчас занимаемся", - сказала Итконен на брифинге в Брюсселе.
По ее словам, в пятницу состоится заседание управляющего совета МЭА. Еврокомиссия в настоящее время ведет интенсивные консультации со странами ЕС, а также поддерживает контакты на высоком уровне с администрацией США.
"Много встреч, много контактов сейчас продолжается", - сказала представитель ЕК.
Итконен уточнила, что на этой неделе также состоялось заседание группы ЕС по координации нефтяного рынка, на котором обсуждалась текущая ситуация. В случае рекомендации МЭА о новом высвобождении запасов Еврокомиссия будет координировать действия стран ЕС.
При этом решение о новом использовании резервов пока не принято. Итконен подчеркнула, что высвобождение запасов по линии МЭА носит добровольный характер: агентство рекомендует необходимые объемы для каждого участника, после чего страны самостоятельно принимают решения и уведомляют МЭА.
В марте страны Международного энергетического агентства на фоне перебоев с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке согласовали крупнейшее в истории МЭА коллективное высвобождение нефтяных резервов - 400 миллионов баррелей. К середине сентября на рынок поступило более 300 миллионов баррелей из чрезвычайных запасов стран агентства.
Глава МЭА Фатих Бироль ранее на этой неделе заявил, что агентство готово рассмотреть дополнительное использование резервов в случае необходимости, однако на тот момент этот вопрос не являлся первоочередным. По его словам, около трети объемов, предусмотренных предыдущим решением, еще не поступили на рынок.
Ситуация на нефтяном рынке остается напряженной из-за продолжающихся перебоев с поставками с Ближнего Востока. По данным МЭА, мировые нефтяные запасы за последние шесть месяцев сокращались рекордными темпами, а к середине сентября были примерно на 507 миллионов баррелей ниже уровня на момент начала конфликта.
 
НефтьГазСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКФРАНЦИЯДональд ТрампФатих БирольМЭАЕСЕК
 
 
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