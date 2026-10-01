https://1prime.ru/20261001/ekspert-873831754.html

Эксперт рассказал, как создают искусственный алмаз

Эксперт рассказал, как создают искусственный алмаз - 01.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как создают искусственный алмаз

Цвет искусственного алмаза определяется добавлением различных химических элементов, а также путем облучения, в частности, голубой оттенок получается с помощью... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T03:17+0300

2026-10-01T03:17+0300

2026-10-01T03:17+0300

технологии

нти

алроса

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Цвет искусственного алмаза определяется добавлением различных химических элементов, а также путем облучения, в частности, голубой оттенок получается с помощью бора, рассказал РИА Новости эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский. "Палитру лабораторного алмаза задает то, что попало в камеру вместе с углеродом. Азот дает желтый, бор - голубой и синий. Рост без добавок чаще уводит камень в коричневый и серый, а бесцветный остается самой трудной задачей и требует самого долгого цикла. Розовые и зеленые получают уже после синтеза, облучением", - сказал он. Говоря про создание формы камней, Вишневский привел в пример желтый кристалл на 129 карат, который был выращен за 400 часов российской New Diamond Technology в 2020 году. Самый крупный ограненный лабораторный бриллиант на середину 2024 года весит 75 карат, его заготовка в 190 карат росла около девяти месяцев. Самый тяжелый лабораторный кристалл в мировых реестрах - это 150 карат. В декабре прошлого года начальник управления корпоративных финансов "Алросы" Сергей Тахиев рассказал в интервью РИА Новости, что искусственные алмазы уже заняли свою нишу на массовом рынке бижутерии, их цена упала в 200 раз с 2000-х годов. По его словам, натуральный бриллиант дороже искусственного примерно в 5 раз.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, нти, алроса