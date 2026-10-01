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Экспорт из Южной Кореи в сентябре вырос на 83,5% - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Экспорт из Южной Кореи в сентябре вырос на 83,5%
Экспорт из Южной Кореи в сентябре вырос на 83,5% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Экспорт из Южной Кореи в сентябре вырос на 83,5%
Экспорт из Южной Кореи в сентябре подскочил в годовом выражении сразу на 83,5%, до рекордных 120,9 миллиарда долларов, благодаря чему и профицит торгового... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:46+0300
2026-10-01T09:46+0300
мировая экономика
нефть
южная корея
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Экспорт из Южной Кореи в сентябре подскочил в годовом выражении сразу на 83,5%, до рекордных 120,9 миллиарда долларов, благодаря чему и профицит торгового баланса вырос до рекордных 49,9 миллиарда долларов, следует из сообщения министерства торговли, промышленности и энергетики страны. "Зафиксирован рекордный результат... Экспорт в сентябре составил 120,94 миллиарда долларов (+83,5%), профицит торгового баланса - 49,85 миллиарда долларов", - сообщает ведомство. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали торгового профицита в размере лишь 38,2 миллиарда долларов. Подобный результат достигнут в основном за счет полупроводников, месячный экспорт которых увеличился на 263% в годовом выражении - до 60,295 миллиарда долларов, следует из сообщения. При этом экспорт остальных позиций вырос на 23%. В то же время среднесуточный объем экспорта с учетом числа рабочих дней вырос на 105%, до 5,63 миллиарда долларов. Показатель впервые в истории превысив отметку в 5 миллиардов долларов, также отмечается в сообщении. Импорт в страну в сентябре поднялся при этом на 26% в годовом выражении, до 71,092 миллиарда долларов, также сообщили в ведомстве.
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мировая экономика, нефть, южная корея
Мировая экономика, Нефть, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
09:46 01.10.2026
 
Экспорт из Южной Кореи в сентябре вырос на 83,5%

Экспорт из Южной Кореи в сентябре вырос на 83,5%, до рекордных $120,9 миллиарда

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Экспорт из Южной Кореи в сентябре подскочил в годовом выражении сразу на 83,5%, до рекордных 120,9 миллиарда долларов, благодаря чему и профицит торгового баланса вырос до рекордных 49,9 миллиарда долларов, следует из сообщения министерства торговли, промышленности и энергетики страны.
"Зафиксирован рекордный результат... Экспорт в сентябре составил 120,94 миллиарда долларов (+83,5%), профицит торгового баланса - 49,85 миллиарда долларов", - сообщает ведомство.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали торгового профицита в размере лишь 38,2 миллиарда долларов.
Подобный результат достигнут в основном за счет полупроводников, месячный экспорт которых увеличился на 263% в годовом выражении - до 60,295 миллиарда долларов, следует из сообщения.
При этом экспорт остальных позиций вырос на 23%.
В то же время среднесуточный объем экспорта с учетом числа рабочих дней вырос на 105%, до 5,63 миллиарда долларов. Показатель впервые в истории превысив отметку в 5 миллиардов долларов, также отмечается в сообщении.
Импорт в страну в сентябре поднялся при этом на 26% в годовом выражении, до 71,092 миллиарда долларов, также сообщили в ведомстве.
 
Мировая экономикаНефтьЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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