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Экспорт из Южной Кореи в сентябре вырос на 83,5%

Экспорт из Южной Кореи в сентябре вырос на 83,5% - 01.10.2026, ПРАЙМ

Экспорт из Южной Кореи в сентябре вырос на 83,5%

Экспорт из Южной Кореи в сентябре подскочил в годовом выражении сразу на 83,5%, до рекордных 120,9 миллиарда долларов, благодаря чему и профицит торгового... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:46+0300

2026-10-01T09:46+0300

2026-10-01T09:46+0300

мировая экономика

нефть

южная корея

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Экспорт из Южной Кореи в сентябре подскочил в годовом выражении сразу на 83,5%, до рекордных 120,9 миллиарда долларов, благодаря чему и профицит торгового баланса вырос до рекордных 49,9 миллиарда долларов, следует из сообщения министерства торговли, промышленности и энергетики страны. "Зафиксирован рекордный результат... Экспорт в сентябре составил 120,94 миллиарда долларов (+83,5%), профицит торгового баланса - 49,85 миллиарда долларов", - сообщает ведомство. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали торгового профицита в размере лишь 38,2 миллиарда долларов. Подобный результат достигнут в основном за счет полупроводников, месячный экспорт которых увеличился на 263% в годовом выражении - до 60,295 миллиарда долларов, следует из сообщения. При этом экспорт остальных позиций вырос на 23%. В то же время среднесуточный объем экспорта с учетом числа рабочих дней вырос на 105%, до 5,63 миллиарда долларов. Показатель впервые в истории превысив отметку в 5 миллиардов долларов, также отмечается в сообщении. Импорт в страну в сентябре поднялся при этом на 26% в годовом выражении, до 71,092 миллиарда долларов, также сообщили в ведомстве.

южная корея

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мировая экономика, нефть, южная корея