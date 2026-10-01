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Энергетики восстанавливают электроснабжение в трех районах Приморья - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Энергетики восстанавливают электроснабжение в трех районах Приморья
Энергетики восстанавливают электроснабжение в трех районах Приморья - 01.10.2026, ПРАЙМ
Энергетики восстанавливают электроснабжение в трех районах Приморья
Энергетики восстанавливают электроснабжение части Владивостока, Артема и Надеждинского района в Приморье, оставшихся без света из-за аварии, сообщает... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T16:15+0300
2026-10-01T16:15+0300
владивосток
артем
приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение части Владивостока, Артема и Надеждинского района в Приморье, оставшихся без света из-за аварии, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК). "В 21.02 (14.02 мск - ред.) зафиксировано отключение на подстанции 220 кВ "Западная". Это привело к погашению еще нескольких подстанций. Электроснабжение нарушено у части потребителей пригорода Владивостока, Артемовского городского округа и Надеждинского района, обесточены две насосные станции. Бригада уже приступила к восстановительным работам", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 21.59 (14.59 мск) по резервной схеме запитаны потребители подстанции 110 кВ "Кролевцы". Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
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владивосток, артем, приморье
Владивосток, Артем, Приморье
16:15 01.10.2026
 
Энергетики восстанавливают электроснабжение в трех районах Приморья

Энергетики восстанавливают электроснабжение в трех районах Приморья, оставшихся без света

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ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение части Владивостока, Артема и Надеждинского района в Приморье, оставшихся без света из-за аварии, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).
"В 21.02 (14.02 мск - ред.) зафиксировано отключение на подстанции 220 кВ "Западная". Это привело к погашению еще нескольких подстанций. Электроснабжение нарушено у части потребителей пригорода Владивостока, Артемовского городского округа и Надеждинского района, обесточены две насосные станции. Бригада уже приступила к восстановительным работам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 21.59 (14.59 мск) по резервной схеме запитаны потребители подстанции 110 кВ "Кролевцы". Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
 
ВладивостокАртемПриморье
 
 
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