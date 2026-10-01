https://1prime.ru/20261001/energetika-873862885.html

Энергетики восстанавливают электроснабжение в трех районах Приморья

Энергетики восстанавливают электроснабжение в трех районах Приморья - 01.10.2026, ПРАЙМ

Энергетики восстанавливают электроснабжение в трех районах Приморья

Энергетики восстанавливают электроснабжение части Владивостока, Артема и Надеждинского района в Приморье, оставшихся без света из-за аварии, сообщает... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T16:15+0300

2026-10-01T16:15+0300

2026-10-01T16:15+0300

владивосток

артем

приморье

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873862885.jpg?1790860501

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт - ПРАЙМ. Энергетики восстанавливают электроснабжение части Владивостока, Артема и Надеждинского района в Приморье, оставшихся без света из-за аварии, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК). "В 21.02 (14.02 мск - ред.) зафиксировано отключение на подстанции 220 кВ "Западная". Это привело к погашению еще нескольких подстанций. Электроснабжение нарушено у части потребителей пригорода Владивостока, Артемовского городского округа и Надеждинского района, обесточены две насосные станции. Бригада уже приступила к восстановительным работам", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 21.59 (14.59 мск) по резервной схеме запитаны потребители подстанции 110 кВ "Кролевцы". Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

владивосток

артем

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владивосток, артем, приморье