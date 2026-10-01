https://1prime.ru/20261001/evropa-873868737.html

СМИ: страны Европы обсуждают ответ на требование США по запасам топлива

СМИ: страны Европы обсуждают ответ на требование США по запасам топлива - 01.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: страны Европы обсуждают ответ на требование США по запасам топлива

Страны Европы проводят экстренные совещания по поводу возможного ответа на требование США по использованию европейских чрезвычайных запасов топлива, передает... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:07+0300

2026-10-01T18:07+0300

2026-10-01T18:11+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Страны Европы проводят экстренные совещания по поводу возможного ответа на требование США по использованию европейских чрезвычайных запасов топлива, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейского чиновника. Обсуждение проходит на фоне давления США на европейские страны с требованием активнее использовать чрезвычайные запасы топлива. По данным агентства Рейтер, администрация президента США Дональда Трампа призвала Францию и Германию высвободить резервы дизельного топлива и добивается от ЕС высвобождения в общей сложности 120 миллионов баррелей в течение шести месяцев. "Основные европейские страны проводят экстренные переговоры по поводу того, как ответить на давление США использовать стратегические запасы топлива... Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен созванивается с чиновниками из Великобритании, Франции, Италии, Ирландии и Германии", - рассказал агентству европейский чиновник. Ранее представитель ЕК Анна-Каиса Итконен заявила, что Еврокомиссия координирует позиции стран ЕС в преддверии возможного нового высвобождения стратегических запасов нефти по линии Международного энергетического агентства (МЭА). По ее словам, в пятницу состоится заседание управляющего совета МЭА. Еврокомиссия ведет интенсивные консультации со странами ЕС, а также поддерживает контакты на высоком уровне с администрацией США. Ситуация на нефтяном рынке остается напряженной из-за продолжающихся перебоев с поставками с Ближнего Востока. По данным МЭА, мировые нефтяные запасы за последние шесть месяцев сокращались рекордными темпами, а к середине сентября были примерно на 507 миллионов баррелей ниже уровня на момент начала конфликта.

сша

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нефть, газ, сша, франция, европа, дональд трамп, ес, мэа, ек