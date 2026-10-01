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Франция стала новым "больным человеком Европы", пишут СМИ

Франция стала новым "больным человеком Европы", пишут СМИ - 01.10.2026, ПРАЙМ

Франция стала новым "больным человеком Европы", пишут СМИ

Инвесторы называют Францию "новым больным человеком Европы" и распродают государственные облигации на фоне углубляющегося долгового кризиса. Об этом пишет The... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:50+0300

2026-10-01T12:50+0300

2026-10-01T12:51+0300

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мировая экономика

франция

себастьян лекорню

ецб

the telegraph

эммануэль макрон

марин ле пен

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Инвесторы называют Францию "новым больным человеком Европы" и распродают государственные облигации на фоне углубляющегося долгового кризиса. Об этом пишет The Telegraph. Правительство готовится представить проект бюджета в четверг, но министры уже дали понять: дефицит вырастет, а заимствования достигнут нового рекорда в следующем году.Премьер-министр Себастьян Лекорну надеется сократить госрасходы на 54 миллиарда евро (46 миллиардов фунтов). Однако он сталкивается с жесткой оппозицией политиков, борющихся за замену Эммануэля Макрона на выборах в апреле 2027 года.Доходность французских десятилетних облигаций в среду вновь выросла до 4,825%. Спред между французской доходностью и более безопасным немецким эквивалентом превысил 1,2 процентного пункта — максимум с кризиса еврозоны 2012 года."Франция — новый больной человек Европы", — заявил Джон Харди, глава макростратегии Saxo Bank. По его словам, инвесторы хотят, чтобы политики предприняли целенаправленную попытку восстановить финансы страны, но французские избиратели сопротивляются реформам. "Мы знаем из политического прошлого Франции, что очень сложно обойти население с какой-либо серьезной идеей повысить пенсионный возраст — или сделать что-то еще. Выходят вилы".Харди отметил, что единственный источник уверенности для инвесторов — поддержка Европейского центрального банка, который считает Францию "слишком большой, чтобы обанкротиться". "Франция прячется за ЕС. Если бы это была независимая страна без этой системы ЕЦБ, давно все стало бы гораздо более критично".Эвелин Гомес-Лихти, стратег Mizuho Bank, заявила, что для ЕЦБ стоит "высокая планка", и инвесторы ищут другие источники уверенности. "Инвесторы просто не готовы вмешиваться и покупать, если нет какого-то катализатора, который мог бы принести стабильность. Но проблема в том, что может быть этим катализатором?"Инвесторы также опасаются, что президентские выборы могут свестись к борьбе между Марин Ле Пен из Национального объединения, которая неохотно поддерживает сокращение расходов, и лево-популистом Жан-Люком Меланшоном, предложившим отменить часть государственного долга. Шарлотта де Монпелье, аналитик ING, отметила: "На данном этапе ни один кандидат не изложил конкретного, задокументированного плана по государственным финансам на будущее".Ожидается, что дефицит французского бюджета достигнет 5,4% ВВП в следующем году против 5,1% в этом. Ранее Лекорну планировал 5%. Казначейство Франции на этой неделе заявило, что выпустит рекордные 340 миллиардов евро долга в следующем году, что на 10% больше, чем в этом. Стоимость обслуживания долга вырастет на 13% до 91 миллиарда евро. Правительство также сообщило, что соотношение долга к ВВП во втором квартале достигло рекордных 119%. "Арифметика государственного долга во Франции очень плохая. Все было плохо, но новости становятся все хуже", — резюмировала де Монпелье.

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мировая экономика, франция, себастьян лекорню, ецб, the telegraph, эммануэль макрон, марин ле пен, saxo bank