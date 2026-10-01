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ГД ратифицировала протокол о единых принципах обращения медизделий в ЕАЭС
ГД ратифицировала протокол о единых принципах обращения медизделий в ЕАЭС - 01.10.2026, ПРАЙМ
ГД ратифицировала протокол о единых принципах обращения медизделий в ЕАЭС
Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:46+0300
2026-10-01T13:46+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Документ внес на ратификацию в Госдуму кабмин РФ. Протокол был подписан 9 февраля 2026 года в Москве.
В частности, протокол расширяет перечень медицинских изделий, не подлежащих регистрации в рамках ЕАЭС. Уточняется, что в перечень добавляются изделия, ввезенные для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента на основании разрешения уполномоченного органа, изделия, произведенные на территории государства-члена для вывоза за пределы союза, а также наборы, укладки, комплекты и аптечки, объединяющие медизделия и лекарства в общей упаковке.
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россия, москва, госдума, еаэс
РОССИЯ, МОСКВА, Госдума, ЕАЭС
ГД ратифицировала протокол о единых принципах обращения медизделий в ЕАЭС
Госдума ратифицировала протокол о единых принципах обращения медицинских изделий в ЕАЭС
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Документ внес на ратификацию в Госдуму кабмин РФ. Протокол был подписан 9 февраля 2026 года в Москве.
В частности, протокол расширяет перечень медицинских изделий, не подлежащих регистрации в рамках ЕАЭС. Уточняется, что в перечень добавляются изделия, ввезенные для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента на основании разрешения уполномоченного органа, изделия, произведенные на территории государства-члена для вывоза за пределы союза, а также наборы, укладки, комплекты и аптечки, объединяющие медизделия и лекарства в общей упаковке.