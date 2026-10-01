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Цены на горючее в Германии выросли на фоне топливной скидки

Цены на горючее в Германии выросли на фоне топливной скидки - 01.10.2026, ПРАЙМ

Цены на горючее в Германии выросли на фоне топливной скидки

Цены на бензин и дизтопливо на немецких заправках резко поднялись, несмотря на вступившую сегодня в силу скидку, сообщает газета Bild со ссылкой на данные АЗС... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:17+0300

2026-10-01T18:17+0300

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БЕРЛИН, 1 окт - ПРАЙМ. Цены на бензин и дизтопливо на немецких заправках резко поднялись, несмотря на вступившую сегодня в силу скидку, сообщает газета Bild со ссылкой на данные АЗС ряда городов Германии. Бундестаг в конце сентября одобрил введение в Германии так называемой топливной скидки, которая предусматривала снижение налога на бензин и дизельное топливо, а также уменьшение НДС, начисляемого на эти виды горючего. Депутаты бундестага предполагали, что итоговое снижение нагрузки на автомобилистов составит около 17 центов. Однако в первый же день действия скидки цены на бензин категории Super E10 и дизельное топливо подскочили более чем на 20 центов по всей стране. Например, в Берлине еще в 11.30 (12.30 мск) литр бензина стоил 2,01 евро, а к полудню (13.00 мск) его цена уже составляла 2,26 евро. Аналогичная картина наблюдалась в столице Германии и с дизельным топливом: в 11.30 (12.30 мск) цена держалась на отметке в 2,16 евро за литр, к полудню (13.00 мск) она подскочила до 2,41 евро. Местные жители выражают недовольство резким увеличением цен. "Цены на бензин просто заоблачные. Я мать-одиночка с двумя детьми, и из-за цен на топливо мы уже целую вечность не были в отпуске. Топливная скидка вообще не решает основных проблем. Цены на бензин надо снизить еще сильнее. И государство, и нефтяные компании нас грабят", - пожаловалась газете Bild предпринимательница из города Вендлинген Ивонн Франк. Согласно Bild, многим автолюбителям приходится экономить топливо необычным способом - при наборе скорости до 80 километров в час они отключают двигатель и ведут машину накатом. Топливная скидка уже вводилась в ФРГ в мае и июне 2026 года на фоне эскалации на Ближнем Востоке и связанного с ней роста цен на топливо. Она прекратила действовать в начале июля, после чего цены на заправках резко пошли вверх. Ранее в сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц констатировал, что цены на энергоносители и бензин на немецких заправках продолжают расти, из-за чего многие граждане, ежедневно использующие автомобиль, уже достигли, по его словам, предела своих финансовых возможностей.

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бизнес, германия, берлин, фрг, фридрих мерц, bild, бундестаг