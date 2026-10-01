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Китай частично ограничил экспорт дизтоплива и бензина, пишет Bloomberg
Китай частично ограничил экспорт дизтоплива и бензина, пишет Bloomberg - 01.10.2026, ПРАЙМ
Китай частично ограничил экспорт дизтоплива и бензина, пишет Bloomberg
Китай отменил часть октябрьских экспортных поставок нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и бензина, для обеспечения внутреннего спроса, сообщило... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:52+0300
2026-10-01T19:52+0300
2026-10-01T19:55+0300
нефть
китай
азия
пекин
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Китай отменил часть октябрьских экспортных поставок нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и бензина, для обеспечения внутреннего спроса, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Китайские экспортеры топлива отменили часть поставок нефтепродуктов, забронированных на октябрь, поскольку крупнейший потребитель в Азии уделяет приоритетное внимание обеспечению внутреннего рынка в условиях затянувшейся нестабильности на мировых рынках. Это коснулось поставок… бензина или дизельного топлива", - пишет агентство. Как указывает Блумберг, покупателям не были предоставлены дополнительные подробности, в том числе точная причина отмены поставок. Агентство также добавляет, что поставки могут быть возобновлены позднее в октябре, после окончания праздников на следующей неделе, однако любые перебои в китайском экспорте тщательно отслеживаются покупателями и трейдерами в условиях дефицита поставок. Пекин уже давно подчеркивает важность поддержания стабильных внутренних поставок ключевых видов топлива, включая дизельное, отмечает Блумберг. Еще в марте, в первые дни эскалации конфликта на Ближнем Востоке, правительство Китая поручило крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям приостановить экспорт дизельного топлива и бензина, однако позднее эта политика была смягчена.
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нефть, китай, азия, пекин
Нефть, КИТАЙ, АЗИЯ, Пекин
Китай частично ограничил экспорт дизтоплива и бензина, пишет Bloomberg
Bloomberg: Китай отменил часть октябрьских экспортных поставок нефтепродуктов
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Китай отменил часть октябрьских экспортных поставок нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и бензина, для обеспечения внутреннего спроса, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Китайские экспортеры топлива отменили часть поставок нефтепродуктов, забронированных на октябрь, поскольку крупнейший потребитель в Азии уделяет приоритетное внимание обеспечению внутреннего рынка в условиях затянувшейся нестабильности на мировых рынках. Это коснулось поставок… бензина или дизельного топлива", - пишет агентство.
Как указывает Блумберг, покупателям не были предоставлены дополнительные подробности, в том числе точная причина отмены поставок.
Агентство также добавляет, что поставки могут быть возобновлены позднее в октябре, после окончания праздников на следующей неделе, однако любые перебои в китайском экспорте тщательно отслеживаются покупателями и трейдерами в условиях дефицита поставок.
Пекин уже давно подчеркивает важность поддержания стабильных внутренних поставок ключевых видов топлива, включая дизельное, отмечает Блумберг. Еще в марте, в первые дни эскалации конфликта на Ближнем Востоке, правительство Китая поручило крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям приостановить экспорт дизельного топлива и бензина, однако позднее эта политика была смягчена.