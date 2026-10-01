Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай частично ограничил экспорт дизтоплива и бензина, пишет Bloomberg - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/kitaj-873876381.html
Китай частично ограничил экспорт дизтоплива и бензина, пишет Bloomberg
Китай частично ограничил экспорт дизтоплива и бензина, пишет Bloomberg - 01.10.2026, ПРАЙМ
Китай частично ограничил экспорт дизтоплива и бензина, пишет Bloomberg
Китай отменил часть октябрьских экспортных поставок нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и бензина, для обеспечения внутреннего спроса, сообщило... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:52+0300
2026-10-01T19:55+0300
нефть
китай
азия
пекин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873876381.jpg?1790873703
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Китай отменил часть октябрьских экспортных поставок нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и бензина, для обеспечения внутреннего спроса, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Китайские экспортеры топлива отменили часть поставок нефтепродуктов, забронированных на октябрь, поскольку крупнейший потребитель в Азии уделяет приоритетное внимание обеспечению внутреннего рынка в условиях затянувшейся нестабильности на мировых рынках. Это коснулось поставок… бензина или дизельного топлива", - пишет агентство. Как указывает Блумберг, покупателям не были предоставлены дополнительные подробности, в том числе точная причина отмены поставок. Агентство также добавляет, что поставки могут быть возобновлены позднее в октябре, после окончания праздников на следующей неделе, однако любые перебои в китайском экспорте тщательно отслеживаются покупателями и трейдерами в условиях дефицита поставок. Пекин уже давно подчеркивает важность поддержания стабильных внутренних поставок ключевых видов топлива, включая дизельное, отмечает Блумберг. Еще в марте, в первые дни эскалации конфликта на Ближнем Востоке, правительство Китая поручило крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям приостановить экспорт дизельного топлива и бензина, однако позднее эта политика была смягчена.
китай
азия
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, китай, азия, пекин
Нефть, КИТАЙ, АЗИЯ, Пекин
19:52 01.10.2026 (обновлено: 19:55 01.10.2026)
 
Китай частично ограничил экспорт дизтоплива и бензина, пишет Bloomberg

Bloomberg: Китай отменил часть октябрьских экспортных поставок нефтепродуктов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Китай отменил часть октябрьских экспортных поставок нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и бензина, для обеспечения внутреннего спроса, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Китайские экспортеры топлива отменили часть поставок нефтепродуктов, забронированных на октябрь, поскольку крупнейший потребитель в Азии уделяет приоритетное внимание обеспечению внутреннего рынка в условиях затянувшейся нестабильности на мировых рынках. Это коснулось поставок… бензина или дизельного топлива", - пишет агентство.
Как указывает Блумберг, покупателям не были предоставлены дополнительные подробности, в том числе точная причина отмены поставок.
Агентство также добавляет, что поставки могут быть возобновлены позднее в октябре, после окончания праздников на следующей неделе, однако любые перебои в китайском экспорте тщательно отслеживаются покупателями и трейдерами в условиях дефицита поставок.
Пекин уже давно подчеркивает важность поддержания стабильных внутренних поставок ключевых видов топлива, включая дизельное, отмечает Блумберг. Еще в марте, в первые дни эскалации конфликта на Ближнем Востоке, правительство Китая поручило крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям приостановить экспорт дизельного топлива и бензина, однако позднее эта политика была смягчена.
 
НефтьКИТАЙАЗИЯПекин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала