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Китай частично ограничил экспорт дизтоплива и бензина, пишет Bloomberg

Китай частично ограничил экспорт дизтоплива и бензина, пишет Bloomberg - 01.10.2026, ПРАЙМ

Китай частично ограничил экспорт дизтоплива и бензина, пишет Bloomberg

Китай отменил часть октябрьских экспортных поставок нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и бензина, для обеспечения внутреннего спроса, сообщило... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:52+0300

2026-10-01T19:52+0300

2026-10-01T19:55+0300

нефть

китай

азия

пекин

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Китай отменил часть октябрьских экспортных поставок нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и бензина, для обеспечения внутреннего спроса, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Китайские экспортеры топлива отменили часть поставок нефтепродуктов, забронированных на октябрь, поскольку крупнейший потребитель в Азии уделяет приоритетное внимание обеспечению внутреннего рынка в условиях затянувшейся нестабильности на мировых рынках. Это коснулось поставок… бензина или дизельного топлива", - пишет агентство. Как указывает Блумберг, покупателям не были предоставлены дополнительные подробности, в том числе точная причина отмены поставок. Агентство также добавляет, что поставки могут быть возобновлены позднее в октябре, после окончания праздников на следующей неделе, однако любые перебои в китайском экспорте тщательно отслеживаются покупателями и трейдерами в условиях дефицита поставок. Пекин уже давно подчеркивает важность поддержания стабильных внутренних поставок ключевых видов топлива, включая дизельное, отмечает Блумберг. Еще в марте, в первые дни эскалации конфликта на Ближнем Востоке, правительство Китая поручило крупнейшим нефтеперерабатывающим компаниям приостановить экспорт дизельного топлива и бензина, однако позднее эта политика была смягчена.

китай

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нефть, китай, азия, пекин