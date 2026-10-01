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Гибридный кроссовер Lada Azimut может встать на конвейер в 2028 году
Гибридный кроссовер Lada Azimut может встать на конвейер в 2028 году - 01.10.2026, ПРАЙМ
Гибридный кроссовер Lada Azimut может встать на конвейер в 2028 году
Кроссовер Lada Azimut с гибридным двигателем может встать на конвейер в 2028 году, заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, представляя... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:52+0300
2026-10-01T19:52+0300
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Кроссовер Lada Azimut с гибридным двигателем может встать на конвейер в 2028 году, заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, представляя автомобиль на выставке "Иннопром.Беларусь". Выставку осматривали главы правительств стран СНГ и ЕАЭС, в том числе председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "У коллег есть ресурсы и программа - и мы сможем гибридную версию в 2028 году поставить на конвейер", - сказал Алиханов, добавив, что лично испытал опытный образец с гибридным двигателем. Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов анонсировал гибридную версию Lada Azimut в начале апреля. Он говорил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки составит 290 КВт - примерно 390 лошадиных сил. Гибрид будет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды и иметь запас хода около 1100 километров. Международная выставка "Иннопром. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.
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бизнес, промышленность, минск, антон алиханов, михаил мишустин, максим соколов, снг, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, Промышленность, МИНСК, Антон Алиханов, Михаил Мишустин, Максим Соколов, СНГ, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
Гибридный кроссовер Lada Azimut может встать на конвейер в 2028 году
Алиханов: гибридную версию кроссовера Lada Azimut могут поставить на конвейер в 2028 году
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Кроссовер Lada Azimut с гибридным двигателем может встать на конвейер в 2028 году, заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, представляя автомобиль на выставке "Иннопром.Беларусь".
Выставку осматривали главы правительств стран СНГ и ЕАЭС, в том числе председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"У коллег есть ресурсы и программа - и мы сможем гибридную версию в 2028 году поставить на конвейер", - сказал Алиханов, добавив, что лично испытал опытный образец с гибридным двигателем.
Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов анонсировал гибридную версию Lada Azimut в начале апреля. Он говорил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность силовой установки составит 290 КВт - примерно 390 лошадиных сил. Гибрид будет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды и иметь запас хода около 1100 километров.
Международная выставка "Иннопром. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.