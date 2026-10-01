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КСИР: вывод войск США из Ирака предвещает их уход из всего региона - 01.10.2026, ПРАЙМ
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КСИР: вывод войск США из Ирака предвещает их уход из всего региона
КСИР: вывод войск США из Ирака предвещает их уход из всего региона - 01.10.2026, ПРАЙМ
КСИР: вывод войск США из Ирака предвещает их уход из всего региона
Вывод американских сил из Ирака является предвестником их ухода из всего региона, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:13+0300
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ТЕГЕРАН, 1 окт - ПРАЙМ. Вывод американских сил из Ирака является предвестником их ухода из всего региона, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп вслед за Пентагоном объявил о выводе последних американских подразделений из Ирака и завершении международной операции "Непоколебимая решимость", назвав 12-летнюю военную кампанию окончанием дорогостоящей экскурсии в ад. "С уверенностью можно сказать, что изгнание США из Ирака является предвестником их изгнания с территории всей Западной Азии", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР. Корпус стражей также назвал вывод американских сил из Ирака историческим событием и достижением для "движения сопротивления", куда, помимо Ирана, входят союзные ему силы в различных странах.
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нефть, мировая экономика, ирак, иран, сша, дональд трамп, ксир
Нефть, Мировая экономика, ИРАК, ИРАН, США, Дональд Трамп, КСИР
11:13 01.10.2026
 
КСИР: вывод войск США из Ирака предвещает их уход из всего региона

КСИР Ирана назвал вывод США из Ирака предвестником их ухода из всего региона

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© AFP / Saul Loeb
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ТЕГЕРАН, 1 окт - ПРАЙМ. Вывод американских сил из Ирака является предвестником их ухода из всего региона, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп вслед за Пентагоном объявил о выводе последних американских подразделений из Ирака и завершении международной операции "Непоколебимая решимость", назвав 12-летнюю военную кампанию окончанием дорогостоящей экскурсии в ад.
"С уверенностью можно сказать, что изгнание США из Ирака является предвестником их изгнания с территории всей Западной Азии", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.
Корпус стражей также назвал вывод американских сил из Ирака историческим событием и достижением для "движения сопротивления", куда, помимо Ирана, входят союзные ему силы в различных странах.
 
НефтьМировая экономикаИРАКИРАНСШАДональд ТрампКСИР
 
 
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