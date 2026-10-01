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Курс доллара к турецкой лире может превысить 50 лир до конца года
Курс доллара к турецкой лире может превысить 50 лир до конца года - 01.10.2026, ПРАЙМ
Курс доллара к турецкой лире может превысить 50 лир до конца года
Курс доллара к турецкой лире может превысить отметку в 50 лир до конца года, заявил РИА Новости бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашемир. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T10:53+0300
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АНКАРА, 1 окт – ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире может превысить отметку в 50 лир до конца года, заявил РИА Новости бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашемир. Двадцать пятого сентября курс доллара к турецкой лире впервые в истории (с поправкой на деноминацию 2005 года) превысил 49 лир. И по состоянию на утро четверга доллар торгуется дороже этой отметки. "При сохранении текущих экономических тенденций давление на национальную валюту может усилиться, поэтому участникам рынка следует учитывать возможность дальнейшего ослабления лиры. По моим прогнозам, доллар будет выше 50 лир до конца года", - заявил Дашемир. Дашемир отметил при этом, что возможное изменение курса необходимо рассматривать с учетом совокупности внутренних и внешних экономических факторов. По его словам, динамика курса турецкой валюты будет зависеть от инфляции, решений в сфере кредитно-денежной политики и состояния внешних рынков.
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финансы, турция, центральные банки, центральный банк
Финансы, ТУРЦИЯ, центральные банки, Центральный банк
Курс доллара к турецкой лире может превысить 50 лир до конца года
Экс-аналитик ЦБ Турции Дашемир: курс доллара может превысить 50 лир до конца года
АНКАРА, 1 окт – ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой лире может превысить отметку в 50 лир до конца года, заявил РИА Новости бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашемир.
Двадцать пятого сентября курс доллара к турецкой лире впервые в истории (с поправкой на деноминацию 2005 года) превысил 49 лир. И по состоянию на утро четверга доллар торгуется дороже этой отметки.
"При сохранении текущих экономических тенденций давление на национальную валюту может усилиться, поэтому участникам рынка следует учитывать возможность дальнейшего ослабления лиры. По моим прогнозам, доллар будет выше 50 лир до конца года", - заявил Дашемир.
Дашемир отметил при этом, что возможное изменение курса необходимо рассматривать с учетом совокупности внутренних и внешних экономических факторов. По его словам, динамика курса турецкой валюты будет зависеть от инфляции, решений в сфере кредитно-денежной политики и состояния внешних рынков.