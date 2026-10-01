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Российская косметика широко представлена в Белоруссии, заявил Алиханов - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Российская косметика широко представлена в Белоруссии, заявил Алиханов
Российская косметика широко представлена в Белоруссии, заявил Алиханов - 01.10.2026, ПРАЙМ
Российская косметика широко представлена в Белоруссии, заявил Алиханов
Российская косметическая продукция широко представлена на торговых полках белорусских магазинов, так, здесь представлено более 270 позиций отечественных... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:18+0300
2026-10-01T14:31+0300
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антон алиханов
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МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Российская косметическая продукция широко представлена на торговых полках белорусских магазинов, так, здесь представлено более 270 позиций отечественных шампуней и более 50 средств для бритья, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь". "О существенном присутствии российских товаров в белорусской рознице свидетельствует ассортимент одной из крупнейших специализированных торговых сетей страны – торговой сети "Мила". Она насчитывает более 600 магазинов на территории Республики Беларусь. Так, на полках представлены более 270 позиций российских шампуней, более 200 позиций парфюмерной продукции, около 190 дезодорантов и антиперспирантов, более 100 средств для чистки зубов и более 50 средств для бритья", - сказал министр. Высокая доля Белоруссии в структуре российского экспорта парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии отражает устойчивый спрос на отечественную продукцию на внутреннем рынке республики, отметил Алиханов. "Что касается заинтересованности российских производителей в локализации производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии на территории Республики Беларусь, то, по имеющейся информации, в настоящее время российские компании в целом не рассматривают данное направление в качестве приоритетного", - добавил глава Минпромторга России. Он отметил, что один из факторов этого явления - наличие в Белоруссии собственной развитой производственной базы в косметической отрасли. Кроме того, условия взаимной торговли в рамках ЕАЭС позволяют российским производителям осуществлять поставки готовой продукции на белорусский рынок без необходимости создания отдельных производственных мощностей, пояснил министр.
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бизнес, россия, белоруссия, антон алиханов, минпромторг, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, ЕАЭС
14:18 01.10.2026 (обновлено: 14:31 01.10.2026)
 
Российская косметика широко представлена в Белоруссии, заявил Алиханов

Алиханов: в белорусских магазинах представлены более 270 позиций российских шампуней

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МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Российская косметическая продукция широко представлена на торговых полках белорусских магазинов, так, здесь представлено более 270 позиций отечественных шампуней и более 50 средств для бритья, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь".
"О существенном присутствии российских товаров в белорусской рознице свидетельствует ассортимент одной из крупнейших специализированных торговых сетей страны – торговой сети "Мила". Она насчитывает более 600 магазинов на территории Республики Беларусь. Так, на полках представлены более 270 позиций российских шампуней, более 200 позиций парфюмерной продукции, около 190 дезодорантов и антиперспирантов, более 100 средств для чистки зубов и более 50 средств для бритья", - сказал министр.
Высокая доля Белоруссии в структуре российского экспорта парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии отражает устойчивый спрос на отечественную продукцию на внутреннем рынке республики, отметил Алиханов.
"Что касается заинтересованности российских производителей в локализации производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии на территории Республики Беларусь, то, по имеющейся информации, в настоящее время российские компании в целом не рассматривают данное направление в качестве приоритетного", - добавил глава Минпромторга России.
Он отметил, что один из факторов этого явления - наличие в Белоруссии собственной развитой производственной базы в косметической отрасли. Кроме того, условия взаимной торговли в рамках ЕАЭС позволяют российским производителям осуществлять поставки готовой продукции на белорусский рынок без необходимости создания отдельных производственных мощностей, пояснил министр.
 
БизнесРОССИЯБЕЛОРУССИЯАнтон АлихановМинпромторгЕАЭС
 
 
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