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Шевцов: "маршрут Трампа" позволит США разместить на территории Армении ЧВК
Шевцов: "маршрут Трампа" позволит США разместить на территории Армении ЧВК - 01.10.2026, ПРАЙМ
Шевцов: "маршрут Трампа" позволит США разместить на территории Армении ЧВК
Реализация "маршрута Трампа" позволит США разместить на территории Армении контингент частных военных компаний, а также разведывательную инфраструктуру,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:09+0300
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Реализация "маршрута Трампа" позволит США разместить на территории Армении контингент частных военных компаний, а также разведывательную инфраструктуру, полагает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
По его словам, обеспечивать безопасность на маршруте будет учреждаемая американо-армянская компания, в которой доля США составит 74%, а Армении – 26%. Ереван будет осуществлять пограничный и таможенный контроль.
"На деле это может означать "заход" на территорию Армении американских ЧВК и появление в этой стране, буквально в нескольких сотнях метров от границы с Ираном, американской разведывательной, а возможно, и иной инфраструктуры. Это закономерно ставит под вопрос безопасность всего маршрута и перевозок по нему", - сказал Шевцов.
Кроме того, по словам замсекретаря Совбеза РФ, уже точно определено, что все споры по "маршруту Трампа" будут решаться в соответствии с законодательством США и штата Нью-Йорк. В будущем это может означать, что у представителей США будет возможность "фильтровать" грузы.
"Грубо говоря, отказаться предоставлять свои услуги в том или ином случае. Это может быть оформлено, например, в качестве "санкционного" запрета американским компаниям (в том числе и оператору маршрута) на сотрудничество с тем или иным экономоператором", - объяснил он.
Надежность такого транспортного коридора, как считает Шевцов, выглядит сомнительной, особенно учитывая политику США, включая их недавние попытки "закрыть" Ормузский пролив.
При этом, по его словам, наиболее простой способ восстановить железнодорожное сообщение между Арменией и Ираном – вернуть транзит через азербайджанскую Нахичевань, "для чего требуется как минимум политическое решение". "Кроме того, и это не менее важно, необходим гарантированный объем грузоперевозок, чтобы окупить функционирование дороги", - добавил он.
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РОССИЯ, Мировая экономика, США, АРМЕНИЯ, ИРАН, Совбез
Шевцов: "маршрут Трампа" позволит США разместить на территории Армении ЧВК
Шевцов: реализация "маршрута Трампа" позволит США разместить на территории Армении ЧВК
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Реализация "маршрута Трампа" позволит США разместить на территории Армении контингент частных военных компаний, а также разведывательную инфраструктуру, полагает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
По его словам, обеспечивать безопасность на маршруте будет учреждаемая американо-армянская компания, в которой доля США составит 74%, а Армении – 26%. Ереван будет осуществлять пограничный и таможенный контроль.
"На деле это может означать "заход" на территорию Армении американских ЧВК и появление в этой стране, буквально в нескольких сотнях метров от границы с Ираном, американской разведывательной, а возможно, и иной инфраструктуры. Это закономерно ставит под вопрос безопасность всего маршрута и перевозок по нему", - сказал Шевцов.
Кроме того, по словам замсекретаря Совбеза РФ, уже точно определено, что все споры по "маршруту Трампа" будут решаться в соответствии с законодательством США и штата Нью-Йорк. В будущем это может означать, что у представителей США будет возможность "фильтровать" грузы.
"Грубо говоря, отказаться предоставлять свои услуги в том или ином случае. Это может быть оформлено, например, в качестве "санкционного" запрета американским компаниям (в том числе и оператору маршрута) на сотрудничество с тем или иным экономоператором", - объяснил он.
Надежность такого транспортного коридора, как считает Шевцов, выглядит сомнительной, особенно учитывая политику США, включая их недавние попытки "закрыть" Ормузский пролив.
При этом, по его словам, наиболее простой способ восстановить железнодорожное сообщение между Арменией и Ираном – вернуть транзит через азербайджанскую Нахичевань, "для чего требуется как минимум политическое решение". "Кроме того, и это не менее важно, необходим гарантированный объем грузоперевозок, чтобы окупить функционирование дороги", - добавил он.