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Российский рынок акций в основные торги перешел к росту - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций в основные торги перешел к росту
Российский рынок акций в основные торги перешел к росту - 01.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основные торги перешел к росту
Российский рынок акций в первую основную торговую сессию квартала перешел к росту после негативного утреннего открытия, следует из данных Московской биржи. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:43+0300
2026-10-01T13:43+0300
рынок
евгений локтюхов
аэрофлот
озон
яндекс
акции
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первую основную торговую сессию квартала перешел к росту после негативного утреннего открытия, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 13.17 мск повышается на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до 2 274,33 пункта, а с утра он максимально снижался до 2 258,14 пункта. В частности, заметно дорожают акции "Аэрофлота" (+3,1%), "Озона" (+3%), "Яндекса" (+1,7%). Но особенно отличаются бумаги "Т-Техно" (+4,1%), которые дорожают после новостей об оценке советом директоров стоимости 100% банка "Точка" в 84,8 миллиарда рублей. Часть суммы будет покрыта за счет допэмиссии по цене 320 рублей за акцию, остальная – через расчеты в денежной форме. Дешевеют акции "Циана" (-0,8%), "Полюса" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%). В четверг рынок акций останется в режиме ожидания новостных драйверов, а индекс Мосбиржи – продолжит двигаться между зонами 2285-2295 пунктов и 2330-2360 пунктов, выступающими ближайшими, соответственно, поддержкой и сопротивлением, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ.
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192
40
192
40
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рынок, евгений локтюхов, аэрофлот, озон, яндекс, акции
Рынок, Евгений Локтюхов, Аэрофлот, Озон, Яндекс, Акции
13:43 01.10.2026
 
Российский рынок акций в основные торги перешел к росту

Российский рынок акций в первую основную торговую сессию квартала перешел к росту

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первую основную торговую сессию квартала перешел к росту после негативного утреннего открытия, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 13.17 мск повышается на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до 2 274,33 пункта, а с утра он максимально снижался до 2 258,14 пункта.
В частности, заметно дорожают акции "Аэрофлота" (+3,1%), "Озона" (+3%), "Яндекса" (+1,7%).
Но особенно отличаются бумаги "Т-Техно" (+4,1%), которые дорожают после новостей об оценке советом директоров стоимости 100% банка "Точка" в 84,8 миллиарда рублей. Часть суммы будет покрыта за счет допэмиссии по цене 320 рублей за акцию, остальная – через расчеты в денежной форме.
Дешевеют акции "Циана" (-0,8%), "Полюса" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%).
В четверг рынок акций останется в режиме ожидания новостных драйверов, а индекс Мосбиржи – продолжит двигаться между зонами 2285-2295 пунктов и 2330-2360 пунктов, выступающими ближайшими, соответственно, поддержкой и сопротивлением, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ.
 
РынокЕвгений ЛоктюховАэрофлотОзонЯндексАкции
 
 
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