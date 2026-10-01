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Brent держится у $98 на фоне роста экспорта и дипломатии США и Ирана - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Brent держится у $98 на фоне роста экспорта и дипломатии США и Ирана
Brent держится у $98 на фоне роста экспорта и дипломатии США и Ирана - 01.10.2026, ПРАЙМ
Brent держится у $98 на фоне роста экспорта и дипломатии США и Ирана
Цены на нефть в четверг удержались на достигнутых уровнях: восстановление экспорта из Персидского залива и неожиданный рост запасов в США ослабили опасения по... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:20+0300
2026-10-01T12:20+0300
нефть
персидский залив
сша
саудовская аравия
дональд трамп
reuters
cnn
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг удержались на достигнутых уровнях: восстановление экспорта из Персидского залива и неожиданный рост запасов в США ослабили опасения по поводу поставок, пока инвесторы оценивали возобновление дипломатических усилий между Вашингтоном и Тегераном. Об этом пишет Reuters.Фьючерсы на Brent выросли на 0,6% до 98,67 доллара за баррель к 07:04 по Гринвичу, американская WTI поднялась на 0,5% до 90,09 доллара. В течение сессии оба индикатора падали более чем на 1%, но затем отыграли потери. За сентябрь Brent прибавила около 14% — максимальный месячный рост с июля, WTI выросла примерно на 5%."Краткосрочный прогноз для нефти остается негативным, поскольку восстановление поставок из региона Персидского залива, возобновление экспорта Саудовской Аравии через Янбу и рост запасов в США смягчают опасения по поводу дефицита", — сказала Сугандха Сачдева, основатель исследовательской компании SS WealthStreet.Саудовская Аравия возобновила загрузку танкеров в Янбу после восстановления работы газопровода "Восток — Запад". Запасы американской нефти за неделю, завершившуюся 25 сентября, выросли на 922 тысячи баррелей до 427,3 миллиона, хотя аналитики ожидали снижения на 264 тысячи."Возобновление диалога между США и Ираном может дополнительно снизить геополитический риск, хотя прорыв остается неопределенным", — добавила Сачдева. Иран сообщил в среду, что получил ответ США на свое предложение о возобновлении перемирия в Персидском заливе. Однако президент Дональд Трамп опроверг сообщения Axios и CNN о готовности снять санкции и разморозить иранские средства в обмен на шаги по ядерной программе.Goldman Sachs оценивает, что экспорт нефти из Персидского залива, включая "темный экспорт" судами с отключенными транспондерами, восстановился до 23,3 миллиона баррелей в день за последнюю неделю, что соответствует среднему уровню 2025 года. Кроме того, ОПЕК+ на встрече в воскресенье, вероятно, сохранит планы по добыче на ноябрь, сообщили Reuters два источника.
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нефть, персидский залив, сша, саудовская аравия, дональд трамп, reuters, cnn, goldman sachs
Нефть, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дональд Трамп, Reuters, CNN, Goldman Sachs
12:20 01.10.2026
 
Brent держится у $98 на фоне роста экспорта и дипломатии США и Ирана

Reuters: запасы в США выросли, Иран ждет ответа Вашингтона по перемирию

© AP Photo / Rafiq MaqboolТанкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи
Танкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© AP Photo / Rafiq Maqbool
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг удержались на достигнутых уровнях: восстановление экспорта из Персидского залива и неожиданный рост запасов в США ослабили опасения по поводу поставок, пока инвесторы оценивали возобновление дипломатических усилий между Вашингтоном и Тегераном. Об этом пишет Reuters.
Фьючерсы на Brent выросли на 0,6% до 98,67 доллара за баррель к 07:04 по Гринвичу, американская WTI поднялась на 0,5% до 90,09 доллара. В течение сессии оба индикатора падали более чем на 1%, но затем отыграли потери. За сентябрь Brent прибавила около 14% — максимальный месячный рост с июля, WTI выросла примерно на 5%.
"Краткосрочный прогноз для нефти остается негативным, поскольку восстановление поставок из региона Персидского залива, возобновление экспорта Саудовской Аравии через Янбу и рост запасов в США смягчают опасения по поводу дефицита", — сказала Сугандха Сачдева, основатель исследовательской компании SS WealthStreet.
Саудовская Аравия возобновила загрузку танкеров в Янбу после восстановления работы газопровода "Восток — Запад". Запасы американской нефти за неделю, завершившуюся 25 сентября, выросли на 922 тысячи баррелей до 427,3 миллиона, хотя аналитики ожидали снижения на 264 тысячи.
"Возобновление диалога между США и Ираном может дополнительно снизить геополитический риск, хотя прорыв остается неопределенным", — добавила Сачдева. Иран сообщил в среду, что получил ответ США на свое предложение о возобновлении перемирия в Персидском заливе. Однако президент Дональд Трамп опроверг сообщения Axios и CNN о готовности снять санкции и разморозить иранские средства в обмен на шаги по ядерной программе.
Goldman Sachs оценивает, что экспорт нефти из Персидского залива, включая "темный экспорт" судами с отключенными транспондерами, восстановился до 23,3 миллиона баррелей в день за последнюю неделю, что соответствует среднему уровню 2025 года. Кроме того, ОПЕК+ на встрече в воскресенье, вероятно, сохранит планы по добыче на ноябрь, сообщили Reuters два источника.
 
НефтьПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯДональд ТрампReutersCNNGoldman Sachs
 
 
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