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"Грядет масштабный спад": нефть подготовила катастрофу для США, пишет NYT
"Грядет масштабный спад": нефть подготовила катастрофу для США, пишет NYT - 01.10.2026, ПРАЙМ
"Грядет масштабный спад": нефть подготовила катастрофу для США, пишет NYT
После завершения войны с Ираном мировые цены на нефть могут обрушиться сильнее, чем во время кризиса 2008 года или пандемии, что грозит катастрофой для... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:43+0300
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энергетика
нефть
иран
сша
ормузский пролив
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. После завершения войны с Ираном мировые цены на нефть могут обрушиться сильнее, чем во время кризиса 2008 года или пандемии, что грозит катастрофой для американских производителей, пишет обозреватель New York Times Филип Бротон."Грядет масштабный спад на рынке нефти. Все готово для обрушения цен и причем не такого, какое пошло бы на пользу президенту [США Дональду] Трампу перед промежуточными выборами", — считает он.По мнению автора, когда конфликт США и Ирана закончится и судоходство через Ормузский пролив восстановится, нефть сначала откатится к 60–70 долларам за баррель, а затем возможен спад до 30 долларов и ниже. Так, во время кризиса 2008 года цены падали с 140 до 40 долларов, а в пандемию — с 60 до 20 долларов."Хотя такая низкая цена и выглядит привлекательно, она опустошит нефтяную промышленность США", — предупреждает Бротон.Он подчеркивает, что для американских нефтедобывающих компаний безубыточная стоимость составляет более 60 долларов за баррель, а для компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти, — еще выше.Кроме того, окончание конфликта на Украине может вывести на рынок значительную часть российской нефти, находящейся под санкциями, отмечает Бротон.Он констатирует, что во всей нефтедобывающей отрасли сейчас складываются условия, указывающие на очередной обвал цен."Это также чревато непредвиденными и катастрофическими последствиями для нефтяной промышленности, а также для экономик и стран, которые от нее зависят", — заключает автор.
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иран
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нефть, иран, сша, ормузский пролив, мировая экономика
Энергетика, Нефть, ИРАН, США, Ормузский пролив, Мировая экономика
"Грядет масштабный спад": нефть подготовила катастрофу для США, пишет NYT
NYT: после войны с Ираном нефть может обвалиться до 30 долларов за баррель
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ.
После завершения войны с Ираном мировые цены на нефть могут обрушиться сильнее, чем во время кризиса 2008 года или пандемии, что грозит катастрофой для американских производителей, пишет обозреватель New York Times
Филип Бротон.
"Грядет масштабный спад на рынке нефти. Все готово для обрушения цен и причем не такого, какое пошло бы на пользу президенту [США Дональду] Трампу перед промежуточными выборами", — считает он.
По мнению автора, когда конфликт США и Ирана закончится и судоходство через Ормузский пролив восстановится, нефть сначала откатится к 60–70 долларам за баррель, а затем возможен спад до 30 долларов и ниже. Так, во время кризиса 2008 года цены падали с 140 до 40 долларов, а в пандемию — с 60 до 20 долларов.
"Хотя такая низкая цена и выглядит привлекательно, она опустошит нефтяную промышленность США", — предупреждает Бротон.
Он подчеркивает, что для американских нефтедобывающих компаний безубыточная стоимость составляет более 60 долларов за баррель, а для компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти, — еще выше.
Кроме того, окончание конфликта на Украине может вывести на рынок значительную часть российской нефти, находящейся под санкциями, отмечает Бротон.
Он констатирует, что во всей нефтедобывающей отрасли сейчас складываются условия, указывающие на очередной обвал цен.
"Это также чревато непредвиденными и катастрофическими последствиями для нефтяной промышленности, а также для экономик и стран, которые от нее зависят", — заключает автор.
Нефть возвращается в Ормуз: потоки выросли, но цены остаются высокими