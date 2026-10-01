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Цена на нефть марки Brent подскочила на 5%
Цена на нефть марки Brent подскочила на 5% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent подскочила на 5%
Мировые цены на нефть активно ускорили рост в четверг вечером, стоимость марки Brent подскакивает на 5% и находится у отметки 103 доллара за баррель, следует из | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T21:15+0300
2026-10-01T21:15+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть активно ускорили рост в четверг вечером, стоимость марки Brent подскакивает на 5% и находится у отметки 103 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 20.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,09% относительно предыдущего закрытия - до 102,99 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,88% - до 93 долларов за баррель.
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нефть, торги, wti, brent
Энергетика, Нефть, Торги, WTI, Brent
Цена на нефть марки Brent подскочила на 5%
Цена нефти марки Brent подскочила на 5% и находится у отметки в 103 доллара за баррель
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть активно ускорили рост в четверг вечером, стоимость марки Brent подскакивает на 5% и находится у отметки 103 доллара за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,09% относительно предыдущего закрытия - до 102,99 доллара за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,88% - до 93 долларов за баррель.