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Цена на нефть марки Brent подскочила на 5%

Цена на нефть марки Brent подскочила на 5% - 01.10.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent подскочила на 5%

Мировые цены на нефть активно ускорили рост в четверг вечером, стоимость марки Brent подскакивает на 5% и находится у отметки 103 доллара за баррель, следует из | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T21:15+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть активно ускорили рост в четверг вечером, стоимость марки Brent подскакивает на 5% и находится у отметки 103 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 20.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,09% относительно предыдущего закрытия - до 102,99 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,88% - до 93 долларов за баррель.

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нефть, торги, wti, brent