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Путин оценил потери от ударов Украины по НПЗ в 1% ВВП

Путин оценил потери от ударов Украины по НПЗ в 1% ВВП - 01.10.2026, ПРАЙМ

Путин оценил потери от ударов Украины по НПЗ в 1% ВВП

Россия потеряла примерно 1% ВВП из-за ударов Украины по российским НПЗ, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:44+0300

2026-10-01T19:44+0300

2026-10-01T19:44+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия потеряла примерно 1% ВВП из-за ударов Украины по российским НПЗ, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Начали наносить (удары - ред.) по НПЗ и прямо объявили цель - нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично, потому что где-то, по нашим оценкам, примерно 1% ВВП мы потеряли", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Согласно оценке Росстата, ВВП России за 2025 год в номинальном выражении составил 214,26 триллиона рублей, 1% от ВВП составляет 2,14 триллиона рублей.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

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россия, финансы, украина, владимир путин, валдай, нпз, нефть, ввп