Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил потери от ударов Украины по НПЗ в 1% ВВП - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20261001/npz-873875782.html
Путин оценил потери от ударов Украины по НПЗ в 1% ВВП
Путин оценил потери от ударов Украины по НПЗ в 1% ВВП - 01.10.2026, ПРАЙМ
Путин оценил потери от ударов Украины по НПЗ в 1% ВВП
Россия потеряла примерно 1% ВВП из-за ударов Украины по российским НПЗ, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:44+0300
2026-10-01T19:44+0300
энергетика
россия
финансы
украина
владимир путин
валдай
нпз
нефть
ввп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/01/873875614_0:8:2991:1690_1920x0_80_0_0_92eeda17298da97a5f0618e8bcdeaf52.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия потеряла примерно 1% ВВП из-за ударов Украины по российским НПЗ, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Начали наносить (удары - ред.) по НПЗ и прямо объявили цель - нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично, потому что где-то, по нашим оценкам, примерно 1% ВВП мы потеряли", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Согласно оценке Росстата, ВВП России за 2025 год в номинальном выражении составил 214,26 триллиона рублей, 1% от ВВП составляет 2,14 триллиона рублей.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/01/873875614_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b886d76e593aeb29746a56ba3d1cea36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, украина, владимир путин, валдай, нпз, нефть, ввп
Энергетика, РОССИЯ, Финансы, УКРАИНА, Владимир Путин, Валдай, НПЗ, Нефть, ВВП
19:44 01.10.2026
 
Путин оценил потери от ударов Украины по НПЗ в 1% ВВП

Путин: Россия потеряла примерно 1% ВВП из-за ударов Украины по НПЗ

© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия потеряла примерно 1% ВВП из-за ударов Украины по российским НПЗ, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Начали наносить (удары - ред.) по НПЗ и прямо объявили цель - нанести ущерб нашей экономике. Добились цели? Частично, потому что где-то, по нашим оценкам, примерно 1% ВВП мы потеряли", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Согласно оценке Росстата, ВВП России за 2025 год в номинальном выражении составил 214,26 триллиона рублей, 1% от ВВП составляет 2,14 триллиона рублей.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
 
ЭнергетикаРОССИЯФинансыУКРАИНАВладимир ПутинВалдайНПЗНефтьВВП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала