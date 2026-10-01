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Орешкин назвал финансово-экономическое состояние России устойчивым - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Орешкин назвал финансово-экономическое состояние России устойчивым
Орешкин назвал финансово-экономическое состояние России устойчивым - 01.10.2026, ПРАЙМ
Орешкин назвал финансово-экономическое состояние России устойчивым
Финансово-экономическое состояние России является абсолютно устойчивым: это отражает как проект нового государственного бюджета, так и политика, проводимая... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T16:14+0300
2026-10-01T16:14+0300
россия
финансы
максим орешкин
центральные банки
центральный банк
валдай
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансово-экономическое состояние России является абсолютно устойчивым: это отражает как проект нового государственного бюджета, так и политика, проводимая Центральным банком, заявил журналистам замглавы администрации президента России Максим Орешкин в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". "У России абсолютно устойчивое финансово-экономическое состояние", - сказал он. "Правительство внесло новый бюджет в Государственную Думу. Это бюджет абсолютной финансовой устойчивости, который говорит о том, что у правительства есть сбалансированная модель развития и есть ресурсы, которые можно будет использовать при необходимости в случае возникновения дополнительных потребностей. Финансовая политика у нас абсолютно устойчивая. Плюс, конечно же, Центральный банк, который проводит абсолютно сбалансированную денежно-кредитную политику, нацеленную на достижение стабильной динамики инфляции и финансовой устойчивости с этой точки зрения", - добавил он. Правительство РФ в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, включая поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения и образования, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, в том числе обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. По мнению Орешкина, каких-то серьезных изменений по итогам рассмотрения проекта бюджета вряд ли стоит ожидать. "Всегда происходят какие-то уточнения, но понятно, что документ очень основательный, детально подготовлен. И действительно, каких-то серьезных изменений в дальнейшем вряд ли стоит ожидать. Я уверен, что текущий бюджет все учитывает. И как раз все расходы, которые там заложены, которые будут, они обеспечены доходной базой", - заключил он.
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россия, финансы, максим орешкин, центральные банки, центральный банк, валдай
РОССИЯ, Финансы, Максим Орешкин, центральные банки, Центральный банк, Валдай
16:14 01.10.2026
 
Орешкин назвал финансово-экономическое состояние России устойчивым

Орешкин: финансово-экономическое состояние России является абсолютно устойчивым

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансово-экономическое состояние России является абсолютно устойчивым: это отражает как проект нового государственного бюджета, так и политика, проводимая Центральным банком, заявил журналистам замглавы администрации президента России Максим Орешкин в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"У России абсолютно устойчивое финансово-экономическое состояние", - сказал он.
"Правительство внесло новый бюджет в Государственную Думу. Это бюджет абсолютной финансовой устойчивости, который говорит о том, что у правительства есть сбалансированная модель развития и есть ресурсы, которые можно будет использовать при необходимости в случае возникновения дополнительных потребностей. Финансовая политика у нас абсолютно устойчивая. Плюс, конечно же, Центральный банк, который проводит абсолютно сбалансированную денежно-кредитную политику, нацеленную на достижение стабильной динамики инфляции и финансовой устойчивости с этой точки зрения", - добавил он.
Правительство РФ в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, включая поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения и образования, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, в том числе обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры.
По мнению Орешкина, каких-то серьезных изменений по итогам рассмотрения проекта бюджета вряд ли стоит ожидать.
"Всегда происходят какие-то уточнения, но понятно, что документ очень основательный, детально подготовлен. И действительно, каких-то серьезных изменений в дальнейшем вряд ли стоит ожидать. Я уверен, что текущий бюджет все учитывает. И как раз все расходы, которые там заложены, которые будут, они обеспечены доходной базой", - заключил он.
 
РОССИЯФинансыМаксим Орешкинцентральные банкиЦентральный банкВалдай
 
 
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