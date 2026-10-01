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Орешкин назвал финансово-экономическое состояние России устойчивым

Орешкин назвал финансово-экономическое состояние России устойчивым - 01.10.2026, ПРАЙМ

Орешкин назвал финансово-экономическое состояние России устойчивым

Финансово-экономическое состояние России является абсолютно устойчивым: это отражает как проект нового государственного бюджета, так и политика, проводимая... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T16:14+0300

2026-10-01T16:14+0300

2026-10-01T16:14+0300

россия

финансы

максим орешкин

центральные банки

центральный банк

валдай

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансово-экономическое состояние России является абсолютно устойчивым: это отражает как проект нового государственного бюджета, так и политика, проводимая Центральным банком, заявил журналистам замглавы администрации президента России Максим Орешкин в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". "У России абсолютно устойчивое финансово-экономическое состояние", - сказал он. "Правительство внесло новый бюджет в Государственную Думу. Это бюджет абсолютной финансовой устойчивости, который говорит о том, что у правительства есть сбалансированная модель развития и есть ресурсы, которые можно будет использовать при необходимости в случае возникновения дополнительных потребностей. Финансовая политика у нас абсолютно устойчивая. Плюс, конечно же, Центральный банк, который проводит абсолютно сбалансированную денежно-кредитную политику, нацеленную на достижение стабильной динамики инфляции и финансовой устойчивости с этой точки зрения", - добавил он. Правительство РФ в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Его ключевыми приоритетами являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, включая поддержку семей с детьми, развитие здравоохранения и образования, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, в том числе обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. По мнению Орешкина, каких-то серьезных изменений по итогам рассмотрения проекта бюджета вряд ли стоит ожидать. "Всегда происходят какие-то уточнения, но понятно, что документ очень основательный, детально подготовлен. И действительно, каких-то серьезных изменений в дальнейшем вряд ли стоит ожидать. Я уверен, что текущий бюджет все учитывает. И как раз все расходы, которые там заложены, которые будут, они обеспечены доходной базой", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, максим орешкин, центральные банки, центральный банк, валдай