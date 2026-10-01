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Песков: Россия останется ответственным поставщиком зерна на мировые рынки

Песков: Россия останется ответственным поставщиком зерна на мировые рынки - 01.10.2026, ПРАЙМ

Песков: Россия останется ответственным поставщиком зерна на мировые рынки

Россия останется ответственным поставщиком зерна на мировые рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:27+0300

2026-10-01T17:27+0300

2026-10-01T17:27+0300

сельское хозяйство

нефть

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия останется ответственным поставщиком зерна на мировые рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия остается ответственным поставщиком зерна на мировые рынки... И мы, конечно, будем дальше выполнять все наши обязательства по той части зерна, которая предназначена для экспорта, а эта часть значительна", - сказал Песков журналистам.

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сельское хозяйство, нефть, дмитрий песков