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Песков: Россия останется ответственным поставщиком зерна на мировые рынки
Песков: Россия останется ответственным поставщиком зерна на мировые рынки - 01.10.2026, ПРАЙМ
Песков: Россия останется ответственным поставщиком зерна на мировые рынки
Россия останется ответственным поставщиком зерна на мировые рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:27+0300
2026-10-01T17:27+0300
2026-10-01T17:27+0300
сельское хозяйство
нефть
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия останется ответственным поставщиком зерна на мировые рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия остается ответственным поставщиком зерна на мировые рынки... И мы, конечно, будем дальше выполнять все наши обязательства по той части зерна, которая предназначена для экспорта, а эта часть значительна", - сказал Песков журналистам.
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сельское хозяйство, нефть, дмитрий песков
Сельское хозяйство, Нефть, Дмитрий Песков
Песков: Россия останется ответственным поставщиком зерна на мировые рынки
Песков заявил, что Россия остается ответственным поставщиком зерна на мировые рынки