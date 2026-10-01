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Правительство планирует повысить акцизы на нефтепродукты в 2027-2029 годах - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство планирует повысить акцизы на нефтепродукты в 2027-2029 годах
Правительство планирует повысить акцизы на нефтепродукты в 2027-2029 годах - 01.10.2026, ПРАЙМ
Правительство планирует повысить акцизы на нефтепродукты в 2027-2029 годах
Правительство России планирует повысить акцизы на нефтепродукты в 2027-2029 годах, следует из пояснительной записки к поправке в налоговый кодекс РФ. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T02:56+0300
2026-10-01T02:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873831589.jpg?1790812599
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России планирует повысить акцизы на нефтепродукты в 2027-2029 годах, следует из пояснительной записки к поправке в налоговый кодекс РФ. Так, согласно материалам, предлагается повысить акциз на автобензин пятого класса в 2027 году до 19 126 рублей с планировавшихся ранее 18 677 рублей, в 2028 году - до 19 891 рублей с 19 424 рублей, в 2029 году - до 20 687 рублей; не соответствующий этому классу в 2027-2028 годах - с 19 147 и 19 913 рублей до 19 608 и 20 392 рублей соответственно, в 2029 году - до 21 208 рублей. На прямогонный бензин акциз будет проиндексирован в 2027 году с 21 093 рублей до 21 600 рублей, в 2028 году - с 21 937 рублей до 22 464 рублей, в 2029 году - 23 363 рублей. Акциз на дизельное топливо вырастет в 2027-2028 годах с 13 248 и 13 778 рублей до 13 566 и 14 109 рублей соответственно, а в 2029 году - до 14 673 рублей; на моторные масла - с 8 843 и 9 197 рублей установленных ранее на 2027-2028 годы до 9 056 и 9 418 рублей соответственно, в 2029 году - 9 795 рублей. Акциз на авиакеросин в 2027-2028 годах сохраняется на действующем уровне - 2800 рублей за тонну.
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02:56 01.10.2026
 
Правительство планирует повысить акцизы на нефтепродукты в 2027-2029 годах

Правительство планирует повысить акцизы на нефтепродукты в 2027-2029 годах

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Правительство России планирует повысить акцизы на нефтепродукты в 2027-2029 годах, следует из пояснительной записки к поправке в налоговый кодекс РФ.
Так, согласно материалам, предлагается повысить акциз на автобензин пятого класса в 2027 году до 19 126 рублей с планировавшихся ранее 18 677 рублей, в 2028 году - до 19 891 рублей с 19 424 рублей, в 2029 году - до 20 687 рублей; не соответствующий этому классу в 2027-2028 годах - с 19 147 и 19 913 рублей до 19 608 и 20 392 рублей соответственно, в 2029 году - до 21 208 рублей.
На прямогонный бензин акциз будет проиндексирован в 2027 году с 21 093 рублей до 21 600 рублей, в 2028 году - с 21 937 рублей до 22 464 рублей, в 2029 году - 23 363 рублей.
Акциз на дизельное топливо вырастет в 2027-2028 годах с 13 248 и 13 778 рублей до 13 566 и 14 109 рублей соответственно, а в 2029 году - до 14 673 рублей; на моторные масла - с 8 843 и 9 197 рублей установленных ранее на 2027-2028 годы до 9 056 и 9 418 рублей соответственно, в 2029 году - 9 795 рублей.
Акциз на авиакеросин в 2027-2028 годах сохраняется на действующем уровне - 2800 рублей за тонну.
 
 
 
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