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Президент Польши ввел налоги на сверхприбыль топливных компаний

Президент Польши ввел налоги на сверхприбыль топливных компаний - 01.10.2026, ПРАЙМ

Президент Польши ввел налоги на сверхприбыль топливных компаний

Президент Польши Кароль Навроцкий под давлением правительства подписал закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T22:14+0300

2026-10-01T22:14+0300

2026-10-01T22:26+0300

польша

кароль навроцкий

дональд туск

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ВАРШАВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий под давлением правительства подписал закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний. В середине сентября премьер Польши Дональд Туск заявил, что жителей страны ждут цены на автомобильное топливо, которые "никому не снились в самых худших снах". В росте цен он обвинил президента Навроцкого, который в августе отказался подписывать инициированный правительством и принятый сеймом закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний. "Я подписал закон о сверхприбылях топливных компаний, и я закончу процесс, когда поляков берут в качестве политических заложников", - заявил Навроцкий в своем телеобращении в четверг вечером. При этом он возложил на правительство дальнейшую ответственность за уровень цен на топливо. "Они рассчитывали, что закон пропадет, а они и дальше смогут зарабатывать на налогах и марже на топливо. Я не позволю правительству больше снимать с себя ответственность за эту сложную ситуацию", - сказал польский президент. При этом он потребовал, чтобы цены на топливо снизились немедленно. "Снижение цен на автозаправочных станциях должно произойти немедленно и должно привести цены на топливо к уровню, обещанному полякам в предвыборной кампании. Каждый злотый, полученный в результате действия этого закона, должен быть потрачен на снижение цен топлива. Не через месяц. Не после очередного политического скандала. Не через неделю или две. Топливо должно стать дешевле сейчас", - сказал Навроцкий.

польша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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польша, кароль навроцкий, дональд туск