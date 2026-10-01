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Президент Польши ввел налоги на сверхприбыль топливных компаний - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Президент Польши ввел налоги на сверхприбыль топливных компаний
Президент Польши ввел налоги на сверхприбыль топливных компаний - 01.10.2026, ПРАЙМ
Президент Польши ввел налоги на сверхприбыль топливных компаний
Президент Польши Кароль Навроцкий под давлением правительства подписал закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T22:14+0300
2026-10-01T22:26+0300
польша
кароль навроцкий
дональд туск
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ВАРШАВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий под давлением правительства подписал закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний. В середине сентября премьер Польши Дональд Туск заявил, что жителей страны ждут цены на автомобильное топливо, которые "никому не снились в самых худших снах". В росте цен он обвинил президента Навроцкого, который в августе отказался подписывать инициированный правительством и принятый сеймом закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний. "Я подписал закон о сверхприбылях топливных компаний, и я закончу процесс, когда поляков берут в качестве политических заложников", - заявил Навроцкий в своем телеобращении в четверг вечером. При этом он возложил на правительство дальнейшую ответственность за уровень цен на топливо. "Они рассчитывали, что закон пропадет, а они и дальше смогут зарабатывать на налогах и марже на топливо. Я не позволю правительству больше снимать с себя ответственность за эту сложную ситуацию", - сказал польский президент. При этом он потребовал, чтобы цены на топливо снизились немедленно. "Снижение цен на автозаправочных станциях должно произойти немедленно и должно привести цены на топливо к уровню, обещанному полякам в предвыборной кампании. Каждый злотый, полученный в результате действия этого закона, должен быть потрачен на снижение цен топлива. Не через месяц. Не после очередного политического скандала. Не через неделю или две. Топливо должно стать дешевле сейчас", - сказал Навроцкий.
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польша, кароль навроцкий, дональд туск
ПОЛЬША, Кароль Навроцкий, Дональд Туск
22:14 01.10.2026 (обновлено: 22:26 01.10.2026)
 
Президент Польши ввел налоги на сверхприбыль топливных компаний

Президент Польши Навроцкий подписал закон о налогах на сверхприбыль топливных компаний

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ВАРШАВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий под давлением правительства подписал закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний.
В середине сентября премьер Польши Дональд Туск заявил, что жителей страны ждут цены на автомобильное топливо, которые "никому не снились в самых худших снах". В росте цен он обвинил президента Навроцкого, который в августе отказался подписывать инициированный правительством и принятый сеймом закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний.
"Я подписал закон о сверхприбылях топливных компаний, и я закончу процесс, когда поляков берут в качестве политических заложников", - заявил Навроцкий в своем телеобращении в четверг вечером.
При этом он возложил на правительство дальнейшую ответственность за уровень цен на топливо.
"Они рассчитывали, что закон пропадет, а они и дальше смогут зарабатывать на налогах и марже на топливо. Я не позволю правительству больше снимать с себя ответственность за эту сложную ситуацию", - сказал польский президент.
При этом он потребовал, чтобы цены на топливо снизились немедленно.
"Снижение цен на автозаправочных станциях должно произойти немедленно и должно привести цены на топливо к уровню, обещанному полякам в предвыборной кампании. Каждый злотый, полученный в результате действия этого закона, должен быть потрачен на снижение цен топлива. Не через месяц. Не после очередного политического скандала. Не через неделю или две. Топливо должно стать дешевле сейчас", - сказал Навроцкий.
 
ПОЛЬШАКароль НавроцкийДональд Туск
 
 
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