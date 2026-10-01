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Путин назвал идею прекратить удары по украинским судам нелепой - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Путин назвал идею прекратить удары по украинским судам нелепой
Путин назвал идею прекратить удары по украинским судам нелепой - 01.10.2026, ПРАЙМ
Путин назвал идею прекратить удары по украинским судам нелепой
Президент РФ Владимир Путин счел нелепым текущее предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку ударов по российским НПЗ. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T20:03+0300
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нефть
владимир путин
нпз
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин счел нелепым текущее предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку ударов по российским НПЗ. Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" напомнил, что России говорят: "Давайте, они прекратят наносить удары по вашим НПЗ, а вы прекратите удары по их кораблям, и пусть они гражданские грузы, сельхозпродукцию вывозят". "А как же наши другие гражданские грузы, такие, как нефть, нефтепродукты? Вот они прекратят удары, поэтому станет больше "дизельки", которая так нужна, скажем, в Соединенных Штатах. У нас станет больше, но нам и так хватает "дизельки", - заявил российский лидер. При этом он напомнил, что на мировые рынки она не попадет, потому что действуют запреты, санкции в отношении российских нефти и нефтепродуктов, санкции в отношении страхования, фрахт повышается в цене. "Как же наша "дизелька" попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак. А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам, в экономическом смысле. Ну, согласитесь, выглядит нелепо просто", - подчеркнул Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
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нефть, владимир путин, нпз, валдай, россия, украина
Нефть, Владимир Путин, НПЗ, Валдай, РОССИЯ, УКРАИНА
20:03 01.10.2026
 
Путин назвал идею прекратить удары по украинским судам нелепой

Путин счел нелепой идею прекращения ударов по судам в ответ на остановку ударов по НПЗ РФ

© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин счел нелепым текущее предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку ударов по российским НПЗ.
Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" напомнил, что России говорят: "Давайте, они прекратят наносить удары по вашим НПЗ, а вы прекратите удары по их кораблям, и пусть они гражданские грузы, сельхозпродукцию вывозят".
"А как же наши другие гражданские грузы, такие, как нефть, нефтепродукты? Вот они прекратят удары, поэтому станет больше "дизельки", которая так нужна, скажем, в Соединенных Штатах. У нас станет больше, но нам и так хватает "дизельки", - заявил российский лидер.
При этом он напомнил, что на мировые рынки она не попадет, потому что действуют запреты, санкции в отношении российских нефти и нефтепродуктов, санкции в отношении страхования, фрахт повышается в цене.
"Как же наша "дизелька" попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак. А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам, в экономическом смысле. Ну, согласитесь, выглядит нелепо просто", - подчеркнул Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
 
НефтьВладимир ПутинНПЗВалдайРОССИЯУКРАИНА
 
 
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