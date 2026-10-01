https://1prime.ru/20261001/putin-873877392.html
Путин назвал идею прекратить удары по украинским судам нелепой
Путин назвал идею прекратить удары по украинским судам нелепой - 01.10.2026, ПРАЙМ
Путин назвал идею прекратить удары по украинским судам нелепой
Президент РФ Владимир Путин счел нелепым текущее предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку ударов по российским НПЗ. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T20:03+0300
2026-10-01T20:03+0300
2026-10-01T20:03+0300
нефть
владимир путин
нпз
валдай
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/01/873874760_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_99d2adb2e5a521d0c1b870bcf15a78ef.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин счел нелепым текущее предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку ударов по российским НПЗ. Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" напомнил, что России говорят: "Давайте, они прекратят наносить удары по вашим НПЗ, а вы прекратите удары по их кораблям, и пусть они гражданские грузы, сельхозпродукцию вывозят". "А как же наши другие гражданские грузы, такие, как нефть, нефтепродукты? Вот они прекратят удары, поэтому станет больше "дизельки", которая так нужна, скажем, в Соединенных Штатах. У нас станет больше, но нам и так хватает "дизельки", - заявил российский лидер. При этом он напомнил, что на мировые рынки она не попадет, потому что действуют запреты, санкции в отношении российских нефти и нефтепродуктов, санкции в отношении страхования, фрахт повышается в цене. "Как же наша "дизелька" попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак. А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам, в экономическом смысле. Ну, согласитесь, выглядит нелепо просто", - подчеркнул Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/01/873874760_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_9c2f98590db3b2c68c99763680d0b2e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, владимир путин, нпз, валдай, россия, украина
Нефть, Владимир Путин, НПЗ, Валдай, РОССИЯ, УКРАИНА
Путин назвал идею прекратить удары по украинским судам нелепой
Путин счел нелепой идею прекращения ударов по судам в ответ на остановку ударов по НПЗ РФ
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин счел нелепым текущее предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку ударов по российским НПЗ.
Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" напомнил, что России говорят: "Давайте, они прекратят наносить удары по вашим НПЗ, а вы прекратите удары по их кораблям, и пусть они гражданские грузы, сельхозпродукцию вывозят".
"А как же наши другие гражданские грузы, такие, как нефть, нефтепродукты? Вот они прекратят удары, поэтому станет больше "дизельки", которая так нужна, скажем, в Соединенных Штатах. У нас станет больше, но нам и так хватает "дизельки", - заявил российский лидер.
При этом он напомнил, что на мировые рынки она не попадет, потому что действуют запреты, санкции в отношении российских нефти и нефтепродуктов, санкции в отношении страхования, фрахт повышается в цене.
"Как же наша "дизелька" попадет на мировой рынок при сохранении санкций? Да никак. А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам, в экономическом смысле. Ну, согласитесь, выглядит нелепо просто", - подчеркнул Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.