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Турчин призвал разработать стандарты ЕАЭС для высокотехнологичных отраслей
Турчин призвал разработать стандарты ЕАЭС для высокотехнологичных отраслей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Турчин призвал разработать стандарты ЕАЭС для высокотехнологичных отраслей
Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин считает, что необходима ускоренная разработка единых межгосударственных стандартов стран ЕАЭС для новых... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:24+0300
2026-10-01T19:24+0300
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин считает, что необходима ускоренная разработка единых межгосударственных стандартов стран ЕАЭС для новых высокотехнологичных отраслей. "Необходима ускоренная разработка единых межгосударственных стандартов для новых высокотехнологичных отраслей", - сказал Турчин в ходе пленарной сессии "Иннопрома". Премьер-министр отметил, что единые стандарты качества и взаимное признание сертификатов становятся стратегическим пропуском на внешние рынки. Международная выставка "Иннопром. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.
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РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, ЕАЭС, Иннопром
Турчин призвал разработать стандарты ЕАЭС для высокотехнологичных отраслей
Премьер Белоруссии призвал разработать стандарты ЕАЭС для высокотехнологичных отраслей
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин считает, что необходима ускоренная разработка единых межгосударственных стандартов стран ЕАЭС для новых высокотехнологичных отраслей.
"Необходима ускоренная разработка единых межгосударственных стандартов для новых высокотехнологичных отраслей", - сказал Турчин в ходе пленарной сессии "Иннопрома".
Премьер-министр отметил, что единые стандарты качества и взаимное признание сертификатов становятся стратегическим пропуском на внешние рынки.
Международная выставка "Иннопром. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.