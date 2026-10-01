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Турчин призвал разработать стандарты ЕАЭС для высокотехнологичных отраслей

Турчин призвал разработать стандарты ЕАЭС для высокотехнологичных отраслей - 01.10.2026, ПРАЙМ

Турчин призвал разработать стандарты ЕАЭС для высокотехнологичных отраслей

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин считает, что необходима ускоренная разработка единых межгосударственных стандартов стран ЕАЭС для новых... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:24+0300

2026-10-01T19:24+0300

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин считает, что необходима ускоренная разработка единых межгосударственных стандартов стран ЕАЭС для новых высокотехнологичных отраслей. "Необходима ускоренная разработка единых межгосударственных стандартов для новых высокотехнологичных отраслей", - сказал Турчин в ходе пленарной сессии "Иннопрома". Премьер-министр отметил, что единые стандарты качества и взаимное признание сертификатов становятся стратегическим пропуском на внешние рынки. Международная выставка "Иннопром. Беларусь" проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.

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россия, мировая экономика, белоруссия, минск, еаэс, иннопром