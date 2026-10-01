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В России с 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги

В России с 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги - 01.10.2026, ПРАЙМ

В России с 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на коммунальные услуги изменятся в России с 1 октября - значение индексации будет зависеть от региона и может варьироваться в разных муниципалитетах,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:15+0300

2026-10-01T00:15+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Тарифы на коммунальные услуги изменятся в России с 1 октября - значение индексации будет зависеть от региона и может варьироваться в разных муниципалитетах, следует из распоряжения правительства. Правительство России утвердило на 2026 год две индексации платы за ЖКУ – с 1 января и с 1 октября. Как ранее сообщал Минстрой, это плановая и законодательно установленная процедура, которая позволяет снизить риски аварий в ЖКХ. Предельные значения индексации платы за ЖКУ составят 8-22% в зависимости от региона. Минимальные показатели установлены в Хакасии и на Чукотке (+8%), в Кировской области (+8,9%), Сахалинской и Томской областях (+9%). Индексация в Москве не должна быть выше 15%, в Санкт-Петербурге – 14,6%, в Подмосковье – 12,8%. Это не означает, что коммунальные платежи вырастут именно на указанную величину. Правительство лишь устанавливает максимально допустимый уровень повышения тарифов для каждого региона. При этом региональные власти вправе установить более низкий рост и определить разные значения для отдельных муниципалитетов. Так, помимо предельного индекса роста коммунальных тарифов для каждого региона, правительство определяет допустимый диапазон отклонений для отдельных муниципалитетов. Это позволяет устанавливать в конкретных городах и районах собственный индекс повышения в пределах установленного диапазона. Согласно распоряжению правительства, величина таких отклонений составляет от 2,1 до 21,9%. Самые большие – в Ставропольском крае (21,9%), Коми (15%), Пермском крае и Орловской области (14,9%). В то же время для некоторых регионов возможность такого отклонения не предусмотрена вовсе - допустимый показатель составляет 0%. В их числе Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. "Стоит отметить, что корректировка тарифов не равномерна по всей стране и связана с факторами каждой конкретной территории. Продолжают действовать меры поддержки граждан, региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг", - напомнили РИА Новости в Союзе потребителей России. Там подчеркнули, что индексация тарифов - объективно необходимая реальность. "Среди прочего она обусловлена вложениями в модернизацию и развитие энергетической системы, реализацией проектов, важных для надежности и качества энергоснабжения на фоне роста спроса (например, потребление электроэнергии населением выросло примерно на 20% за 5 лет), старения существующей инфраструктуры", - добавили в организации.

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россия, москва, санкт-петербург, хакасия