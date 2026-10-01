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В четырех регионах России вырос спрос на загородный отдых в горах

В четырех регионах России вырос спрос на загородный отдых в горах - 01.10.2026, ПРАЙМ

В четырех регионах России вырос спрос на загородный отдых в горах

Спрос на бронирование загородных домов для отдыха в горах этой осенью вырос в четырех регионах России, наибольший прирост отмечен в Красноярском крае и в... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T08:18+0300

2026-10-01T08:18+0300

2026-10-01T08:18+0300

бизнес

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Спрос на бронирование загородных домов для отдыха в горах этой осенью вырос в четырех регионах России, наибольший прирост отмечен в Красноярском крае и в Мурманской области, рассказали РИА Новости в сервисе "Авито Путешествия". Сервис проанализировал данные о посуточных бронированиях загородных домов и квартир этой осенью в российских регионах, наиболее популярных для отдыха в горах. "Спрос на загородный отдых в среднем остался на уровне прошлого года, однако в четырех регионах вырос заметно: в Красноярском крае число посуточных бронирований домов выросло на 28%, в Мурманской области — на 27%, в Кабардино-Балкарии — на 19%, в Адыгее — на 18%", - говорится в исследовании. В сервисе отметили, что путешественники едут в Красноярский край, чтобы пойти в поход к Ергаки и Саянам, в Мурманскую область – на Хибины, в Кабардино-Балкарии их привлекает Приэльбрусье, а в Адыгее - плато Лаго-Наки. По данным "Авито Путешествий", стоимость проживания в загородном доме в Красноярском крае составляет 14,8 тысячи рублей за ночь, в Мурманской и Кемеровской областях - 13,1 и 10,9 тысячи рублей соответственно, а в Адыгее - 10,8 тысячи. В свою очередь в Дагестане стоимость ночи в среднем обойдется в 6,7 тысячи рублей, в Ставропольском крае – в 7,5 тысяч, а в Республике Алтай – в 7,7 тысячи. Российские туристы бронируют загородные дома в горах в среднем на три ночи для пяти человек, а поиск места размещения начинают в среднем за 32 дня до поездки. Вдвоем туристы, как правило, выбирают аренду квартир. "Средняя стоимость аренды посуточной квартиры в горных регионах этой осенью составляет 3,2 тысячи рублей за ночь", - поделились аналитики "Авито Путешествий". В целом, по данным сервиса, спрос на посуточное бронирование квартир в городах рядом с горными курортами не изменился по сравнению с прошлым годом. Однако в Мурманской области он вырос на 8%, а в Красноярском крае и Северной Осетии — на 6%.

красноярский край

адыгея

кабардино-балкария

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бизнес, туризм, недвижимость, красноярский край, адыгея, кабардино-балкария