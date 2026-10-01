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Поезда "Финист" начали ежедневно курсировать между Самарой и Пензой - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Поезда "Финист" начали ежедневно курсировать между Самарой и Пензой
Поезда "Финист" начали ежедневно курсировать между Самарой и Пензой - 01.10.2026, ПРАЙМ
Поезда "Финист" начали ежедневно курсировать между Самарой и Пензой
Поезда "Финист" начали ежедневно курсировать между Самарой и Пензой с остановками в Чапаевске, Сызрани, Кузнецке и других городах и населенных пунктах, сообщила | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T21:01+0300
2026-10-01T21:01+0300
бизнес
россия
самара
федеральная пассажирская компания
ржд
фпк
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поезда "Финист" начали ежедневно курсировать между Самарой и Пензой с остановками в Чапаевске, Сызрани, Кузнецке и других городах и населенных пунктах, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). "Новый "Финист" Самара-Пенза отправился в первый рейс... В пути следования запланированы остановки в Чапаевске, Сызрани, Кузнецке и других городах и населенных пунктах", - говорится в сообщении. Электропоезд № 809/810 "Финист" будет отправляться из Самары в 18.53 с прибытием в Пензу в 22.32, а также из Пензы в 6.54, прибывая в Самару в 12.27. Отмечается, что вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, удобными креслами и вместительными багажными стеллажами. Помимо этого, пассажиры первого рейса получили памятные подарки от ФПК.
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бизнес, россия, самара, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, САМАРА, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
21:01 01.10.2026
 
Поезда "Финист" начали ежедневно курсировать между Самарой и Пензой

ФПК: поезда "Финист" начали ежедневно курсировать между Самарой и Пензой

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поезда "Финист" начали ежедневно курсировать между Самарой и Пензой с остановками в Чапаевске, Сызрани, Кузнецке и других городах и населенных пунктах, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
"Новый "Финист" Самара-Пенза отправился в первый рейс... В пути следования запланированы остановки в Чапаевске, Сызрани, Кузнецке и других городах и населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Электропоезд № 809/810 "Финист" будет отправляться из Самары в 18.53 с прибытием в Пензу в 22.32, а также из Пензы в 6.54, прибывая в Самару в 12.27.
Отмечается, что вагоны оснащены кондиционерами, биотуалетами, удобными креслами и вместительными багажными стеллажами.
Помимо этого, пассажиры первого рейса получили памятные подарки от ФПК.
 
БизнесРОССИЯСАМАРАФедеральная пассажирская компанияРЖДФПК
 
 
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