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Спрос на отдых в Анапе вырос на 50%

Спрос на отдых в Анапе вырос на 50% - 01.10.2026, ПРАЙМ

Спрос на отдых в Анапе вырос на 50%

Спрос на отдых в Анапе вырос на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T02:14+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Спрос на отдых в Анапе вырос на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина. "За девять месяцев 2026 года Анапу посетили 3,3-3,5 миллиона туристов, подсчитала Ассоциация туроператоров России. По словам ее вице-президента Сергея Ромашкина, это на 50% превышает итоги аналогичного периода прошлого года", - пишет издание. Газета отмечает, что этот показатель, по прогнозам Ромашкина, до конца года достигнет 4,1-4,3 миллиона человек. При этом, как указывает эксперт, даже такой рост не позволит курорту вернуться к результатам 2024 года, когда город принял 5,5 миллиона гостей. Отмечается, что об увеличении спроса на отдых в Анапе говорят и другие участники рынка. По данным Anex, число бронирований туров в январе-сентябре прибавило год к году 142%. Кроме того, представитель сервиса "Островок" утверждает, что количество заказов отелей и апартаментов только за летние месяцы увеличилось на 37%. По словам собеседника газеты, в итоге Анапа вошла в топ-20 наиболее популярных направлений для поездок по России, заняв 19-е место. В свою очередь, у "Яндекс Путешествий", как отметил представитель сервиса, рост по итогам января-сентября составил 25%. При этом в OneTwoTrip, по словам руководителя ее пресс-службы Елены Шелеховой, общее число бронирований отелей в Анапе и Сочи за год практически не изменилось.

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туризм, бизнес, россия, анапа, сочи, елена шелехова, ведомости, атор, anex