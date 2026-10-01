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Спрос на отдых в Анапе вырос на 50%
Спрос на отдых в Анапе вырос на 50% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Спрос на отдых в Анапе вырос на 50%
Спрос на отдых в Анапе вырос на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T02:14+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Спрос на отдых в Анапе вырос на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина.
"За девять месяцев 2026 года Анапу посетили 3,3-3,5 миллиона туристов, подсчитала Ассоциация туроператоров России. По словам ее вице-президента Сергея Ромашкина, это на 50% превышает итоги аналогичного периода прошлого года", - пишет издание.
Газета отмечает, что этот показатель, по прогнозам Ромашкина, до конца года достигнет 4,1-4,3 миллиона человек. При этом, как указывает эксперт, даже такой рост не позволит курорту вернуться к результатам 2024 года, когда город принял 5,5 миллиона гостей.
Отмечается, что об увеличении спроса на отдых в Анапе говорят и другие участники рынка. По данным Anex, число бронирований туров в январе-сентябре прибавило год к году 142%.
Кроме того, представитель сервиса "Островок" утверждает, что количество заказов отелей и апартаментов только за летние месяцы увеличилось на 37%. По словам собеседника газеты, в итоге Анапа вошла в топ-20 наиболее популярных направлений для поездок по России, заняв 19-е место.
В свою очередь, у "Яндекс Путешествий", как отметил представитель сервиса, рост по итогам января-сентября составил 25%. При этом в OneTwoTrip, по словам руководителя ее пресс-службы Елены Шелеховой, общее число бронирований отелей в Анапе и Сочи за год практически не изменилось.
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туризм, бизнес, россия, анапа, сочи, елена шелехова, ведомости, атор, anex
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АНАПА, СОЧИ, Елена Шелехова, Ведомости, АТОР, Anex
Спрос на отдых в Анапе вырос на 50%
"Ведомости": спрос на отдых в Анапе вырос на 50%
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Спрос на отдых в Анапе вырос на 50% по сравнению с прошлым годом, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина.
"За девять месяцев 2026 года Анапу посетили 3,3-3,5 миллиона туристов, подсчитала Ассоциация туроператоров России. По словам ее вице-президента Сергея Ромашкина, это на 50% превышает итоги аналогичного периода прошлого года", - пишет издание.
Газета отмечает, что этот показатель, по прогнозам Ромашкина, до конца года достигнет 4,1-4,3 миллиона человек. При этом, как указывает эксперт, даже такой рост не позволит курорту вернуться к результатам 2024 года, когда город принял 5,5 миллиона гостей.
Отмечается, что об увеличении спроса на отдых в Анапе говорят и другие участники рынка. По данным Anex, число бронирований туров в январе-сентябре прибавило год к году 142%.
Кроме того, представитель сервиса "Островок" утверждает, что количество заказов отелей и апартаментов только за летние месяцы увеличилось на 37%. По словам собеседника газеты, в итоге Анапа вошла в топ-20 наиболее популярных направлений для поездок по России, заняв 19-е место.
В свою очередь, у "Яндекс Путешествий", как отметил представитель сервиса, рост по итогам января-сентября составил 25%. При этом в OneTwoTrip, по словам руководителя ее пресс-службы Елены Шелеховой, общее число бронирований отелей в Анапе и Сочи за год практически не изменилось.