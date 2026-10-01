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WSJ: США направляют третью авианосную ударную группу на Ближний Восток

WSJ: США направляют третью авианосную ударную группу на Ближний Восток - 01.10.2026, ПРАЙМ

WSJ: США направляют третью авианосную ударную группу на Ближний Восток

США направляют третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли морской пехоты на Ближний Восток, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T22:02+0300

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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. США направляют третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли морской пехоты на Ближний Восток, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Ранее газета сообщала со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп заявил помощникам о намерении возобновить бомбардировки Ирана. "Пентагон направляет на Ближний Восток третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли Корпуса морской пехоты США, увеличивая численность американских военнослужащих в регионе еще на 9-10 тысяч человек, в то время как Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов", - говорится в публикации. По информации издания, авианосец "Теодор Рузвельт" и три десантных корабля с морскими пехотинцами уже направились на Ближний Восток. Сейчас в регионе находятся два американских авианосца "Джордж Буш" и "Джордж Вашингтон". Если последний останется после прибытия "Рузвельта", число авианосных ударных групп США на Ближнем Востоке достигнет трех впервые с апреля. Американские корабли, истребители, морские пехотинцы и моряки прибудут в регион уже к концу ноября, сообщили источники. По их словам, новые военные силы пополнят более чем 50 тысяч американских военнослужащих, уже находящихся в регионе.

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нефть, мировая экономика, сша, ближний восток, иран, дональд трамп