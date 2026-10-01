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Продажи туров из России в Таиланд на зиму выросли на 20-30% - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Продажи туров из России в Таиланд на зиму выросли на 20-30%
Продажи туров из России в Таиланд на зиму выросли на 20-30% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Продажи туров из России в Таиланд на зиму выросли на 20-30%
Продажи туров из России в Таиланд на зимний период выросли на 20-30% по сравнению с прошлым годом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:11+0300
2026-10-01T18:11+0300
туризм
бизнес
россия
таиланд
вьетнам
пхукет
атор
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Продажи туров из России в Таиланд на зимний период выросли на 20-30% по сравнению с прошлым годом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "За девять месяцев Таиланд принял 1,27 миллиона россиян и почти сравнялся с прошлым годом. Продажи туров на зиму выросли на 20–30%", - говорится в сообщении. При этом, по данным АТОР, конкуренция с Вьетнамом за российских туристов резко усилилась. "За восемь месяцев 2026 года Вьетнам принял уже более 1 миллиона российских туристов – на 165,7% больше, чем годом ранее", - отметили в ассоциации. Однако Таиланд пока сохраняет лидерство по российскому турпотоку в Юго-Восточной Азии. В лидерах по спросу российских туристов на зимний период остаются Пхукет, Као Лак, Паттайя, Самуи, Ко Чанг, провинция Краби. Также растет интерес к провинциям севера Таиланда и к небольшим островам, включая Ко Ланта (провинция Краби), Ко Липе (провинция Сатун), Яо Яй близ Пхукета.
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туризм, бизнес, россия, таиланд, вьетнам, пхукет, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, ВЬЕТНАМ, ПХУКЕТ, АТОР
18:11 01.10.2026
 
Продажи туров из России в Таиланд на зиму выросли на 20-30%

АТОР: продажи туров из России в Таиланд на зиму выросли на 20-30%

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Продажи туров из России в Таиланд на зимний период выросли на 20-30% по сравнению с прошлым годом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"За девять месяцев Таиланд принял 1,27 миллиона россиян и почти сравнялся с прошлым годом. Продажи туров на зиму выросли на 20–30%", - говорится в сообщении.
При этом, по данным АТОР, конкуренция с Вьетнамом за российских туристов резко усилилась. "За восемь месяцев 2026 года Вьетнам принял уже более 1 миллиона российских туристов – на 165,7% больше, чем годом ранее", - отметили в ассоциации.
Однако Таиланд пока сохраняет лидерство по российскому турпотоку в Юго-Восточной Азии.
В лидерах по спросу российских туристов на зимний период остаются Пхукет, Као Лак, Паттайя, Самуи, Ко Чанг, провинция Краби. Также растет интерес к провинциям севера Таиланда и к небольшим островам, включая Ко Ланта (провинция Краби), Ко Липе (провинция Сатун), Яо Яй близ Пхукета.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТАИЛАНДВЬЕТНАМПХУКЕТАТОР
 
 
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