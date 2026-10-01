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TotalEnergies инвестирует 10 миллиардов долларов в Аргентину - 01.10.2026, ПРАЙМ
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TotalEnergies инвестирует 10 миллиардов долларов в Аргентину
TotalEnergies инвестирует 10 миллиардов долларов в Аргентину - 01.10.2026, ПРАЙМ
TotalEnergies инвестирует 10 миллиардов долларов в Аргентину
Французская энергетическая компания TotalEnergies планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в проекты в Аргентине, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:17+0300
2026-10-01T15:19+0300
нефть
аргентина
европа
ближний восток
totalenergies
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в проекты в Аргентине, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы компании Патрика Пуянне (‌Patrick Pouyanne). "Французская нефтегазовая компания TotalEnergies планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в проекты в Аргентине", - передает агентство. Отмечается, что инвестиции будут направлены на реализацию различных проектов, включая новую разработку шельфового месторождения у берегов архипелага Огненная Земля и расширение мощностей добычи газа в провинции Неукен. По словам главы компании, TotalEnergies хочет увеличить объем добычи до 16 миллионов кубометров в сутки. В течение следующих 10 лет ожидается вложение от 4 до 5 миллиардов долларов, добавляет Пуянне. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
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нефть, аргентина, европа, ближний восток, totalenergies
Нефть, АРГЕНТИНА, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, TotalEnergies
15:17 01.10.2026 (обновлено: 15:19 01.10.2026)
 
TotalEnergies инвестирует 10 миллиардов долларов в Аргентину

TotalEnergies планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в проекты в Аргентине

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в проекты в Аргентине, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы компании Патрика Пуянне (‌Patrick Pouyanne).
"Французская нефтегазовая компания TotalEnergies планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в проекты в Аргентине", - передает агентство.
Отмечается, что инвестиции будут направлены на реализацию различных проектов, включая новую разработку шельфового месторождения у берегов архипелага Огненная Земля и расширение мощностей добычи газа в провинции Неукен.
По словам главы компании, TotalEnergies хочет увеличить объем добычи до 16 миллионов кубометров в сутки. В течение следующих 10 лет ожидается вложение от 4 до 5 миллиардов долларов, добавляет Пуянне.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает почти в 120 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании превышает 100 тысяч человек.
 
НефтьАРГЕНТИНАЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКTotalEnergies
 
 
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