https://1prime.ru/20261001/tovary-873834571.html

Названы самые подорожавшие товары в мире в сентябре

Названы самые подорожавшие товары в мире в сентябре - 01.10.2026, ПРАЙМ

Названы самые подорожавшие товары в мире в сентябре

Самыми подорожавшими товарами в мире в сентябре стали ячмень и нефть марки Urals, а самым подешевевшим второй месяц подряд остается кобальт, следует из данных... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:19+0300

2026-10-01T09:19+0300

2026-10-01T09:19+0300

нефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873834571.jpg?1790835544

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Самыми подорожавшими товарами в мире в сентябре стали ячмень и нефть марки Urals, а самым подешевевшим второй месяц подряд остается кобальт, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, сильнее всего в начале осени подорожал ячмень - на 39,4% в месячном выражении. Среди других продовольственных товаров также заметно выросли цены на овес (на 22,48%) и на апельсиновый сок (на 11,87%). При этом лидером снижения стоимости среди продуктов питания стал какао (на 20,93%). Среди промышленных товаров и металлов заметнее всего выросла стоимость стирола на китайском рынке - на 14,66%. Это жидкость, которая используется для производства пластмасс и синтетического каучука. В этой категории оказался и самый подешевевший по итогам сентября товар - им вновь стал кобальт. Стоимость этого металла по итогам месяца снизилась сразу на 30,47%. Самым подорожавшим топливно-энергетическим товаром стала нефть марки Urals - на 36,26%. Также заметно прибавил в стоимости пропан на американском рынке - 18,86%. А больше всего подешевел коксующийся уголь - на 6,21%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть