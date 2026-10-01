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Названы самые подорожавшие товары в мире в сентябре - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Названы самые подорожавшие товары в мире в сентябре
Названы самые подорожавшие товары в мире в сентябре - 01.10.2026, ПРАЙМ
Названы самые подорожавшие товары в мире в сентябре
Самыми подорожавшими товарами в мире в сентябре стали ячмень и нефть марки Urals, а самым подешевевшим второй месяц подряд остается кобальт, следует из данных... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:19+0300
2026-10-01T09:19+0300
нефть
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Самыми подорожавшими товарами в мире в сентябре стали ячмень и нефть марки Urals, а самым подешевевшим второй месяц подряд остается кобальт, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, сильнее всего в начале осени подорожал ячмень - на 39,4% в месячном выражении. Среди других продовольственных товаров также заметно выросли цены на овес (на 22,48%) и на апельсиновый сок (на 11,87%). При этом лидером снижения стоимости среди продуктов питания стал какао (на 20,93%). Среди промышленных товаров и металлов заметнее всего выросла стоимость стирола на китайском рынке - на 14,66%. Это жидкость, которая используется для производства пластмасс и синтетического каучука. В этой категории оказался и самый подешевевший по итогам сентября товар - им вновь стал кобальт. Стоимость этого металла по итогам месяца снизилась сразу на 30,47%. Самым подорожавшим топливно-энергетическим товаром стала нефть марки Urals - на 36,26%. Также заметно прибавил в стоимости пропан на американском рынке - 18,86%. А больше всего подешевел коксующийся уголь - на 6,21%.
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нефть
Нефть
09:19 01.10.2026
 
Названы самые подорожавшие товары в мире в сентябре

ICE Futures: ячмень и нефть стали самыми подорожавшими товарами в мире в сентябре

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Самыми подорожавшими товарами в мире в сентябре стали ячмень и нефть марки Urals, а самым подешевевшим второй месяц подряд остается кобальт, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, сильнее всего в начале осени подорожал ячмень - на 39,4% в месячном выражении. Среди других продовольственных товаров также заметно выросли цены на овес (на 22,48%) и на апельсиновый сок (на 11,87%). При этом лидером снижения стоимости среди продуктов питания стал какао (на 20,93%).
Среди промышленных товаров и металлов заметнее всего выросла стоимость стирола на китайском рынке - на 14,66%. Это жидкость, которая используется для производства пластмасс и синтетического каучука.
В этой категории оказался и самый подешевевший по итогам сентября товар - им вновь стал кобальт. Стоимость этого металла по итогам месяца снизилась сразу на 30,47%.
Самым подорожавшим топливно-энергетическим товаром стала нефть марки Urals - на 36,26%. Также заметно прибавил в стоимости пропан на американском рынке - 18,86%. А больше всего подешевел коксующийся уголь - на 6,21%.
 
Нефть
 
 
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