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Трамп назвал конфликт вокруг Украины главной проблемой для дизеля - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп назвал конфликт вокруг Украины главной проблемой для дизеля
Трамп назвал конфликт вокруг Украины главной проблемой для дизеля - 01.10.2026, ПРАЙМ
Трамп назвал конфликт вокруг Украины главной проблемой для дизеля
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины и удары по российским нефтеперерабатывающим заводам стали главным фактором, спровоцировавшим... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T01:11+0300
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израиль
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ВАШИНГТОН, 1 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины и удары по российским нефтеперерабатывающим заводам стали главным фактором, спровоцировавшим напряженность на мировом рынке дизельного топлива. "То, что произошло в России с Украиной (удары по российским НПЗ – ред.), стало действительно самой большой проблемой для дизеля", — подчеркнул американский лидер на мероприятии в Белом доме. Выступая на том же мероприятии, министр энергетики США Крис Райт признал, что США по-прежнему испытывают нехватку дизтоплива. По его словам, дефицит во многом обусловлен прекращением экспорта дизельного топлива из России, а также перебоями с поставками из стран Ближнего Востока и Китая. Во вторник средняя стоимость дизельного топлива в США снизилась до 6,43 доллара за галлон (около 3,8 литра) после достигнутого неделю назад исторического максимума в 6,52 доллара, свидетельствуют данные американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости. Ранее издание Politico сообщало, что администрация Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители внутри страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.  
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нефть, сша, израиль, иран, дональд трамп, politico
Нефть, США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Дональд Трамп, Politico
01:11 01.10.2026
 
Трамп назвал конфликт вокруг Украины главной проблемой для дизеля

Трамп назвал удары по российским НПЗ главной проблемой для дизеля

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ВАШИНГТОН, 1 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины и удары по российским нефтеперерабатывающим заводам стали главным фактором, спровоцировавшим напряженность на мировом рынке дизельного топлива.
"То, что произошло в России с Украиной (удары по российским НПЗ – ред.), стало действительно самой большой проблемой для дизеля", — подчеркнул американский лидер на мероприятии в Белом доме.
Выступая на том же мероприятии, министр энергетики США Крис Райт признал, что США по-прежнему испытывают нехватку дизтоплива. По его словам, дефицит во многом обусловлен прекращением экспорта дизельного топлива из России, а также перебоями с поставками из стран Ближнего Востока и Китая.
Во вторник средняя стоимость дизельного топлива в США снизилась до 6,43 доллара за галлон (около 3,8 литра) после достигнутого неделю назад исторического максимума в 6,52 доллара, свидетельствуют данные американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости.
Ранее издание Politico сообщало, что администрация Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители внутри страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс.
Из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
 
НефтьСШАИЗРАИЛЬИРАНДональд ТрампPolitico
 
 
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