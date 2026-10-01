https://1prime.ru/20261001/tramp-873830482.html

Трамп назвал конфликт вокруг Украины главной проблемой для дизеля

Трамп назвал конфликт вокруг Украины главной проблемой для дизеля - 01.10.2026, ПРАЙМ

Трамп назвал конфликт вокруг Украины главной проблемой для дизеля

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины и удары по российским нефтеперерабатывающим заводам стали главным фактором, спровоцировавшим... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T01:11+0300

2026-10-01T01:11+0300

2026-10-01T01:11+0300

нефть

сша

израиль

иран

дональд трамп

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873830482.jpg?1790806267

ВАШИНГТОН, 1 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт вокруг Украины и удары по российским нефтеперерабатывающим заводам стали главным фактором, спровоцировавшим напряженность на мировом рынке дизельного топлива. "То, что произошло в России с Украиной (удары по российским НПЗ – ред.), стало действительно самой большой проблемой для дизеля", — подчеркнул американский лидер на мероприятии в Белом доме. Выступая на том же мероприятии, министр энергетики США Крис Райт признал, что США по-прежнему испытывают нехватку дизтоплива. По его словам, дефицит во многом обусловлен прекращением экспорта дизельного топлива из России, а также перебоями с поставками из стран Ближнего Востока и Китая. Во вторник средняя стоимость дизельного топлива в США снизилась до 6,43 доллара за галлон (около 3,8 литра) после достигнутого неделю назад исторического максимума в 6,52 доллара, свидетельствуют данные американской автомобильной ассоциации (AAA), которые изучило РИА Новости. Ранее издание Politico сообщало, что администрация Трампа разрабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители внутри страны в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

сша

израиль

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, израиль, иран, дональд трамп, politico