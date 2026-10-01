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США скоро начнут пополнять национальный резерв нефтью из Венесуэлы

США скоро начнут пополнять национальный резерв нефтью из Венесуэлы - 01.10.2026, ПРАЙМ

США скоро начнут пополнять национальный резерв нефтью из Венесуэлы

США скоро начнут пополнять свой национальный резерв нефтью из Венесуэлы, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:17+0300

2026-10-01T15:17+0300

2026-10-01T15:17+0300

энергетика

нефть

венесуэла

сша

дональд трамп

делси родригес

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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. США скоро начнут пополнять свой национальный резерв нефтью из Венесуэлы, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. "Мы добываем (в Венесуэле) огромное количество нефти. Скоро мы пополним наши национальные резервы, национальные стратегические резервы. У нас очень хорошие отношения", - заявил Трамп, говоря встрече с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

венесуэла

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нефть, венесуэла, сша, дональд трамп, делси родригес