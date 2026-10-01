Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США скоро начнут пополнять национальный резерв нефтью из Венесуэлы - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20261001/tramp-873859403.html
США скоро начнут пополнять национальный резерв нефтью из Венесуэлы
США скоро начнут пополнять национальный резерв нефтью из Венесуэлы - 01.10.2026, ПРАЙМ
США скоро начнут пополнять национальный резерв нефтью из Венесуэлы
США скоро начнут пополнять свой национальный резерв нефтью из Венесуэлы, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:17+0300
2026-10-01T15:17+0300
энергетика
нефть
венесуэла
сша
дональд трамп
делси родригес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873859403.jpg?1790857023
ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. США скоро начнут пополнять свой национальный резерв нефтью из Венесуэлы, заявил в четверг президент США Дональд Трамп. "Мы добываем (в Венесуэле) огромное количество нефти. Скоро мы пополним наши национальные резервы, национальные стратегические резервы. У нас очень хорошие отношения", - заявил Трамп, говоря встрече с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, сша, дональд трамп, делси родригес
Энергетика, Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, Делси Родригес
15:17 01.10.2026
 
США скоро начнут пополнять национальный резерв нефтью из Венесуэлы

Трамп: США скоро начнут пополнять свой национальный резерв нефтью из Венесуэлы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. США скоро начнут пополнять свой национальный резерв нефтью из Венесуэлы, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Мы добываем (в Венесуэле) огромное количество нефти. Скоро мы пополним наши национальные резервы, национальные стратегические резервы. У нас очень хорошие отношения", - заявил Трамп, говоря встрече с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.
 
ЭнергетикаНефтьВЕНЕСУЭЛАСШАДональд ТрампДелси Родригес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала